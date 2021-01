Vanessa Incontrada non nasconde i baffetti ed è irresistibile

editato in: da

Vanessa Incontrada, splendida modella curvy

Perché Vanessa Incontrada ci piace così tanto? La risposta è semplice: è una donna vera che sa vivere la sua femminilità con energia, con la giusta dose di autoironia, perché combatte contro i pregiudizi e gli stereotipi di genere senza andare mai oltre, anche quando si fa ritrarre nuda in copertina.

Vanessa Incontrada è una delle rare donne dello spettacolo che un giorno posa come una dea barocca per Dolce&Gabbana toccando le vette dell’Olimpo ai più precluse e il giorno dopo non si fa problemi a raccontare che ogni settimana deve depilarsi i baffetti come quasi tutte noi. Questo è il segreto del suo successo, oltre naturalmente la sua grande professionalità che le permette di passare dal ruolo di conduttrice a quello di attrice senza alcuna difficoltà.

In molti sperano di vederla al fianco di Amadeus sul palco dell’Ariston, ammesso che Sanremo 2021 si faccia veramente. Ma intanto la si può ammirare negli splendidi scatti per la maison italiana in cui la Incontrada si trasforma in una delle donne di Rubens, vero inno all’eterno femminino.

Mentre Dolce&Gabbana condividono sul loro profilo Instagram le foto della nuova collezione con taglie che arrivano fino alla 54, Vanessa Incontrada confessa a Radio Deejay il suo più grande problema estetico: i baffetti. Racconta l’attrice: “Una volta a settimana mi devo fare i baffi e non è una battuta, lotto tutti i giorni contro i miei baffetti“. Prosegue: “Non ho le borse sotto gli occhi, non ho i brufoli, non ho niente. Mi sveglio già truccata”. Però spiega a Gino&Michele: “La barba non ce l’ho, ma i baffi una volta a settimana li devo fare, mi spuntano dei peli allucinanti”.

L’Incontrada continua divertita: “Mi vengono quei peli duri, neri… sono molto setolosa”, ma poi ci tiene a chiarire: “Sul resto del corpo non sono così pelosa”. Uno show brillante che pone fine al tabù dei baffetti, anche se non è la prima volta che la bella Vanessa ammette di avere i baffetti, un dettaglio per altro che non è mai emerso se non per sua ammissione, quando su Instagram ammise il più fastidioso dei suoi difetti, “il baffetto sudato”. Inutile dire che l’ironica rivelazione l’ha resa ancora più irresistibile.

Intanto sul profilo Instagram di Vanessa Incontrada moltissimi sono i complimenti per questa donna straordinaria: “Sei sempre stata DIVERSA TU…❤️ bella,leggera,spumeggiante…”, “Splendore donna elegante e simpatica” e ancora: “Una delle poche donne dello spettacolo Bella Simpatica e Genuina!!! 🔝”, “bellissima nella tua immensa semplicità”.