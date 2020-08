Vanessa Incontrada bellissima senza trucco su Instagram: “L’età non ha tempo”

editato in: da

Tantissime lentiggini, occhi vispi e un sorriso spettacolare: Vanessa Incontrada incanta sempre tutti con la sua naturale bellezza, senza ricorrere a tanti fronzoli. L’attrice ha condiviso su Instagram uno scatto mostrandosi senza trucco e con i capelli legati, intenta a godersi la spiaggia sulla sua sdraio.

“L’età non ha tempo… Besitos amigos!”, così Vanessa ha salutato il suo pubblico social. Le parole da lei utilizzate sono importanti nella loro semplicità, poiché ricordano a tutte le donne che nessuna deve sentirsi più o meno bella in relazione agli anni che ha.

Non potevamo aspettarci frasi diverse dalla splendida attrice, che hanno ricevuto consenso anche da molti fan e dalla cantante Noemi, che ha commentato il post con un cuore rosso.

Infondo, questa non è stata la prima volta in cui Vanessa ha diffuso il messaggio di accettarsi per come si è: oltre ai tanti post sul body positive, la Incontrada ha sempre usato social e tv per parlare a cuore aperto di questa tematica.

Durante un suo monologo nel programma 20 anni che siamo italiani, l’attrice ha parlato della perfezione, lasciandosi andare a un pianto liberatorio.

Quanto tempo ho perso alla ricerca della perfezione, credevo di dover essere perfetta per incontrare l’uomo della mia vita. Poi, ho conosciuto mio marito Rossano che mi ha spinto a sorridere dei miei difetti, e ha deciso di stare con me con i miei pregi e i miei difetti. Adesso riesco a sorridere ma non è stato sempre così: a volte le critiche feriscono. A volte mi piaccio, altre volte no. Ma voglio bene alla persona che ho di fronte. E penso che sia importante circondarsi delle persone che ci vogliono bene per quello che siamo e che ci spingono a essere noi stessi. Perché tanto nella vita la perfezione non esiste.

Il suo discorso è diventato virale, finendo per essere apprezzato da tantissimi utenti: d’altronde, Vanessa ha conquistato il pubblico italiano con la sua schiettezza, la sua simpatia e con il suo talento, proprio per questo il suo monologo ha avuto molta presa sulle persone, che in questo modo si sono sentite più vicine all’attrice.

Dopo la pausa estiva, Vanessa farà di nuovo capolino sul set: presto la vedremo nuovamente in tv con Lino Guanciale nella nuova stagione Non dirlo al mio capo, in prima serata su Rai 1.

Non ci resta, dunque, che aspettare la nuova stagione televisiva per ammirare la bella spagnola non solo su Instagram, ma anche sul piccolo schermo.