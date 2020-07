Vanessa Incontrada mamma premurosa, la tenera dedica per il figlio su Instagram

editato in: da

Vanessa Incontrada celebra una ricorrenza speciale: il figlio festeggia il suo compleanno e, da mamma amorevole, la conduttrice gli ha dedicato un bellissimo post su Instagram. E così, il giorno che segna il suo ritorno in televisione è anche l’occasione per fare una splendida sorpresa al suo Isal.

“Feliz cumpleaños mi pequeño principe” – scrive Vanessa Incontrada sul suo profilo Instagram, facendo gli auguri al suo “piccolo principe” in un giorno così speciale. Isal compie 12 anni ed è ormai un ragazzino, ma per la sua mamma il tempo non sembra essere mai passato: “Il primo libro che ti ho letto era Il piccolo principe. Tu potevi sentire solo la mia voce, eri così piccolo che non potrai ricordarlo… ma tu sei mi pequeño principe… un bambino con la curiosità di chi vuole scoprire il mondo, con la voglia costante di voler apprendere, ma soprattutto di dare un amore immenso a chiunque ti è vicino. Te quiero mi pequeño principe. Tanti auguri”.

A corredo di questo dolcissimo messaggio d’amore, la Incontrada ha pubblicato una tenera foto che la ritrae abbracciata al suo ometto. E in poche ore si sono susseguiti centinaia di commenti da parte dei fan dell’attrice – ma anche di personaggi famosi come Antonella Clerici, che non si è lasciata sfuggire l’occasione di fare gli auguri a Isal.

Come si evince dalle storie di Instagram di Vanessa, suo figlio ha potuto festeggiare un compleanno speciale in compagnia della sua famiglia, con una splendida cerimonia all’aperto in un tripudio di palloncini rossi. Anche suo papà Rossano Laurini ha dedicato un pensiero al suo ragazzo: “Tanti auguri amore, siamo fieri di te” – scrive sul suo profilo Instagram accanto ad una foto di Isal al mare, con un dolcissimo sorriso stampato sulle labbra.

Per Vanessa Incontrada, dunque, questo giorno è uno dei più importanti della sua vita. Ma non dimentica il suo impegnativo lavoro, che troppo spesso la tiene lontana da casa e dai suoi affetti: questa domenica sera torna infatti in tv con le repliche della seconda stagione di Non è il mio capo, un appuntamento molto atteso dai suoi fan, che non si stancano mai di seguire le avventure di Vanessa e del suo collega Lino Guanciale. Mentre il pubblico torna a godersi una delle fiction più belle degli ultimi anni, l’attrice si concede una splendida giornata in famiglia per festeggiare suo figlio.