Lino Guanciale e Antonella Liuzzi, nozze a sorpresa per la coppia

editato in: da

È arrivata come una grande sorpresa la notizia del matrimonio di Lino Guanciale e Antonella Liuzzi, che sono convolati a nozze il 18 luglio a Roma.

Nelle interviste più recenti l’amatissimo attore, protagonista di numerose fiction italiane, aveva parlato della voglia di mettere su famiglia con la dolce Antonella e questo desiderio, finalmente, si è concretizzato nella giornata di sabato 18 luglio 2020, con una cerimonia segreta nel Palazzo del Campidoglio. Insieme alla bellissima coppia pochi invitati che, con il loro affetto, hanno accompagnato Lino ed Antonella in questo giorno così speciale.

Questo, d’altra parte, sembra essere un periodo molto felice per Guanciale, che così conclude un anno davvero proficuo sia dal punto di vista personale che professionale. Sono moltissimi infatti i progetti che l’hanno visto protagonista: dalla serie de L’Allieva con Alessandra Mastronardi tratta dai romanzi di Alessia Gazzola, a La Porta Rossa, fino al grande successo della fiction Non dirlo al mio capo con Vanessa Incontrada. Una carriera, quella dell’attore abruzzese, che ha spiccato il volo nel 2009 e che, ancora oggi, si divide brillantemente tra grande e piccolo schermo.

Dopo aver archiviato nel 2018 la lunga storia d’amore con Antonietta Bello, l’attrice con la quale Guanciale ha avuto una relazione per circa dieci anni, nella vita dell’attore è arrivata la bella Antonella a rapirgli il cuore. Nonostante due stili di vita apparentemente molto lontani, visto che Antonella lavora come ricercatrice alla Bocconi di Milano, galeotta fu proprio una lezione di recitazione di Lino all’università milanese, che li fece innamorare.

La coppia è apparsa solida ed inseparabile sin da subito: due inguaribili romantici, riservatissimi, che hanno scelto di unirsi in matrimonio con una cerimonia semplice e priva di qualsiasi fronzolo. Lino e Antonella, infatti, hanno deciso di dire “sì, lo voglio” con una cerimonia molto intima e lontano dai riflettori, sorprendendo il pubblico che pure segue con attenzione l’attore sui social network. Nelle ore successive al lieto evento Lino non ha voluto condividere nessuna immagine delle nozze sul suo profilo Instagram per questo molti – specie i più curiosi – si augurano che l’attore sceglierà di farlo presto.

Ad oggi, comunque, ci resta il racconto romantico di un incontro casuale tra due giovani ragazzi, con due vite diametralmente opposte, che ha stravolto la vita ad entrambi come nei migliori film romantici.