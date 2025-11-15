Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

IPA Robbie Williams

Cosa siamo disposti a fare per tornare in forma? Quali i sacrifici accettabili pur di perdere peso? A volte mantenere il giusto limite è difficile, specie per chi il proprio corpo deve costantemente mostrarlo su un palco, sotto le impietose luci dei riflettori, di fronte a migliaia di persone che pagano solo per guardare. Vittima dei farmaci antidiabetici utilizzati per dimagrire è Robbie Williams, che ha confessato che, da quando ha iniziato a fare le iniezioni, la sua vista è rapidamente peggiorata.

Robbie Williams rischia di perdere la vista

“La mia vista non è un granché. È da un po’ che è offuscata, e sta peggiorando” ha confessato Robbie Williams in un’intervista al Sun. Tutto è iniziato in una giornata qualunque: “Sono andato a una partita di football americano l’altra sera e i giocatori erano solo delle macchie su un campo verde davanti a me. E ho pensato: ‘Che c* sta succedendo?’”. Poi, la visita di corsa dall’ottico: “Ho dovuto comprare un sacco di occhiali nuovi”.

Robbie Williams, però, non è affetto da alcuna patologia conclamata, né il problema alla vista sembra avere a che fare con l’età che avanza. “Credo siano le iniezioni” spiega lui, riferendosi al Mounjaro, il farmaco che l’ex leader del Take That ha scelto di assumere, a proprio rischio e pericolo, per perdere i chili in eccesso. È un sintomo comune: “Lo stanno vivendo tutti, perché io dico alla gente che so che lo usa: ‘Offuscata, vero?’. E loro: ‘Oh m****, è per quello?’”.

Il timore di perdere la vista non sembra però preoccupare la sregolata popstar. Anche perché, afferma lui, il farmaco che inibisce l’appetito lo ha liberato anche dalla “costante angoscia mentale”. E mentre programma di farsi il primo lifting – magari dal chirurgo dalle mani magiche che ha fatto perdere 30 anni al viso della 70enne Kris Jenner – afferma che “continuerò a usare il farmaco finché non sarò completamente cieco”.

Il farmaco che fa dimagrire tutta Hollywood

Un meme diventato ben presto virale in rete definì gli Oscar del 2025 “la fiera dell’Ozempic”. L’Ozempic, così come il Mounjaro utilizzato da Williams, è un farmaco antidiabetico. Serve a stimolare la produzione di insulina e ridurre i livelli di glucosio nel sangue. Il semaglutide, che ne è principio attivo, è un analogo sintetico dell’ormone GLP-1, uno di quegli ormoni che, quando attivi, inviano al cervello un senso di sazietà. In parole povere, l’Ozempic fa dimagrire perché in grado di far passare l’appetito.

A Hollywood è sempre più popolare, lo usano da Oprah Winfrey a Khloe Kardashian, fino a Elon Musk e Jeff Bezos. E sono sempre di più le celebrità che, dopo averne fatto un uso massiccio, mettono in guardia dall’utilizzo sconsiderato dei farmaci antidiabetici. Gli effetti indesiderati, per chi li assume senza essere affetto da diabete, possono essere gravi, e la perdita della vista è soltanto uno dei tanti. Senza considerare che, così come già denunciato dall’Agenzia del farmaco italiana, l’acquisto da parte di coloro che non ne hanno davvero bisogno, priva di preziose dosi di farmaco quei pazienti per cui l’assunzione è una questione di sopravvivenza.