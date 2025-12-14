Ballando con le Stelle, Andrea Delogu dopo la semifinale: “Non ci sto capendo nulla”

Andrea Delogu e Nikita Perotti sono volati direttamente in finale grazie anche al voto social: le parole della conduttrice su Instagram

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Andrea Delogu e Nikita Perotti

“Non ci sto capendo più niente”: così Andrea Delogu ha deciso di cominciare il post di ringraziamento per i numerosi fan che le hanno permesso di volare direttamente alla finale di Ballando con le Stelle. Parole sentite quelle della conduttrice su Instagram, che dopo i voti social è riuscita a ottenere il posto per la puntata conclusiva del dancing show di Milly Carlucci. Il risultato, ottenuto grazie al suo talento e alla complicità innegabile con Nikita Perotti, l’ha colpita profondamente, dimostrando un affetto che i fan non possono che ricambiare.

Andrea Delogu, le parole dopo la semifinale di Ballando con le Stelle

Stupore, meraviglia e tanto, tantissimo affetto: le parole di Andrea Delogu dopo la semifinale di Ballando con le Stelle sono cariche di emozioni. La conduttrice ha affidato a Instagram un doveroso ringraziamento a tutti coloro l’hanno votata sui social e le hanno permesso – insieme ai voti della giuria – di accedere direttamente alla finale del dancing show, insieme alla collega Barbara D’Urso, anche lei in finale di diritto.

Il suo innegabile talento e la complicità con il suo maestro Nikita Perotti sono stati gli ingredienti principali di una ricetta vincente, il resto l’ha fatto il sostegno del pubblico, che ha visto in Andrea una professionista pronta a mettersi in gioco con tutte le sue fragilità.

“Non ci sto capendo ancora nulla”, ha scritto in preda all’emozione Delogu, ancora incredula per un successo che riteneva inaspettato. “So che era la semifinale, so che c’è ancora sabato prossimo ed è tutto da giocarselo… So tutto, ma ieri quello che è successo solo ed esclusivamente grazie a voi che state leggendo ora, per me e Nikita, ha dell’incredibile“.

Un risultato che l’ha colta totalmente di sorpresa, come ha raccontato nel suo post: “A fine puntata Anna si è avvicinata a noi dicendo: ‘Avete fatto numeri social esagerati, siete un gruppo enorme’. Mi sono sentita così orgogliosa, non sapevo che dire se non ‘NON CI POSSO ANCORA CREDERE'”.

E oltre al pubblico non poteva non ringraziare il suo compagno d’avventura, che l’ha accompagnata, settimana dopo settimana, sul palco e dietro le quinte dello show. “Grazie e grazie al mio maestro che ha una pazienza infinita, non solo per il ballo ma anche per tutti i casini che combino a contorno di questa folle avventura che mi sta rincitrullendo”.

Il rapporto con Nikita Perotti

Il successo della coppia è frutto anche della loro intesa, che si percepisce anche fuori dal palco. Solo pochi giorni fa Andrea aveva scritto su Instagram: “È un legame vero, vivo, di due mondi diversi e lontani che fanno il tifo l’uno per l’altra e che si somigliano fin troppo. Voi chiedete di definirlo, so dirvi che è puro, e che non permetteremo finisca con Ballando con le Stelle“.

E anche Nikita si era espresso a tal proposito, raccontando ai microfoni di Chi: “Andrea è pura, vera, genuina. Non escludo che possa trasformarsi in qualcosa di più. Mai dire mai“. Ma a spegnere ogni entusiasmo ci hanno pensato i diretti interessati proprio durante la semifinale di Ballando, dopo le insistenze di Selvaggia Lucarelli e Fabio Canino. “Non stiamo insieme, ci vogliamo un gran bene”, ha detto Delogu, aggiungendo: “Tra di noi c’è un affetto gigante, siamo amici e molto stretti e per questo io sono tanto felice. Il nostro rapporto non finirà qua”.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!