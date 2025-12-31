Andrea Delogu si “ferma” dopo Ballando con le Stelle: “Ti sfinisce”

IPA Andrea Delogu

Il 2025 si chiude con un sapore dolceamaro per Andrea Delogu. Da una parte il trionfo, con la vittoria di Ballando con le Stelle e il successo quotidiano de La Porta Magica su Rai2; dall’altra, il peso di un anno che l’ha messa duramente alla prova dal punto di vista personale. Ed è forse per questo che ha deciso che è arrivato il momento di prendere un po’ di fiato: una scelta consapevole, quella di una donna che, dopo aver dato tutto sotto i riflettori, sente il bisogno di riascoltare il proprio silenzio per capire quale direzione prenderà il suo domani.

Andrea Delogu e il periodo di fermo dopo Ballando

Il dolore per la perdita del fratello Evan e i mesi vissuti a ritmi altissimi hanno spinto Andrea Delogu a fare una riflessione profonda. Al settimanale Chi, la conduttrice ha spiegato la necessità di prendersi una piccola pausa. “Ora c’è un momento di fermo per capire dove io sia e in quale fase della mia vita mi trovi ora. Ma so che con me ci sono tante persone, ho imparato a non stare da sola”, ha raccontato, mostrando una vulnerabilità che il pubblico ha imparato ad amare proprio sulla pista di Milly Carlucci.

L’esperienza del sabato sera di Rai1 è stata un vero e proprio spartiacque emotivo, che ha scardinato le sue difese più solide. “Non ero pronta a raccontarmi. Chi fa questo lavoro è abituato a fare interviste agli altri. Ma a Ballando a un certo punto abbassi le difese per forza, perché sei sfinita e ti racconti”, ha ammesso la Delogu. Un’esperienza intensa ma necessaria, che l’ha costretta a guardarsi dentro proprio mentre il mondo la guardava ballare.

Il rapporto con Nikita Perotti

In questo percorso di rinascita e scoperta, un ruolo fondamentale lo ha avuto il suo maestro, Nikita Perotti. Nonostante la differenza d’età e i dubbi iniziali, tra i due è nato un legame che va ben oltre ciò che abbiamo avuto la possibilità di vedere in televisione, ovvero un feeling pazzesco. Andrea ha ricordato con tenerezza il loro primo incontro: “Nikita mi ha dato la conoscenza di un’arte. Quando mi hanno assegnato Nikita ho pensato: ‘Sono matti? Danno un ragazzo di 21 anni a me che ho un caratteraccio, sono una donna?’ E invece Nikita mi ha messo alle strette con la sua gentilezza”.

Proprio quella gentilezza è stata la chiave per superare i momenti più bui degli ultimi mesi. E se da una parte i giornali hanno scritto di una “possibile intesa sentimentale”, la realtà ci mette di fronte a una complicità rara, fatta di un sostegno incondizionato. “Nikita ha una storia intensa e lui ha capito che cosa stava succedendo, nel senso che è giovane ma ha già vissuto”, ha spiegato la Delogu, ricordando le parole che più l’hanno colpita durante il programma: “È stato bello sentirmi dire da lui, che stava facendo un programma importante: ‘Se tu non torni va benissimo così. E se tu torni lo facciamo insieme'”.

