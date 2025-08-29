Yacht da 26 metri in Costa Smeralda e Fedez al fianco di Ignazio La Russa e Daniela Santanché: ecco com'è successo

Vedere foto che ritraggono Fedez con Ignazio La Russa e Daniela Santanché su uno yacht ha di certo fatto storcere il naso a qualcuno. Altri potrebbero aver pensato a un fotomontaggio e altri ancora, infine, potrebbero aver ricordato la partecipazione dal rapper al congresso dei giovani di Forza Italia a Roma.

Ma Fedez è diventato di destra? È la domanda che alcuni si pongono da qualche mese. La verità è che, al di là di alcune battaglie personali che l’hanno portato a schierarsi contro Meloni e alcuni esponenti politici, l’artista non ha mai espresso chiaramente il proprio orientamento in epoca recente. E infatti la politica non sembra avere nulla a che fare con questo incontro.

Chi ha invitato Fedez

Le foto pubblicate da Chi sono rapidamente divenute virali, comprensibilmente. Una giornata in mare in totale spensieratezza tra Fedez, Ignazio La Russa, Daniela Santanché, i consorti di questi ultimi due e i loro figli, Leonardo La Russa e Lorenzo Mazzaro, al fianco delle rispettive fidanzate.

Il tutto a largo di Cala di Volpe, nella splendida Costa Smeralda. Neanche il rapper era solo, a dire il vero. Insieme a lui, infatti, la fidanzata Giulia Honegger, he dall’ufficialità della relazione in poi sembra inseparabile da lui.

Stando a quanto riportato, l’invito al cantante sarebbe stato esteso da Lorenzo Mazzaro, figlio di Santanché. Conferme in merito non ci sono, non totalmente almeno. Si può però fare riferimento alle parole di Ignazio La Russa al Corriere della Sera.

“Non ho invitato io Fedez. Ero ospite su una barca (26 metri al costo di 50mila euro a settimana, ndr) e devo dire che le persone, a conoscerle, possono fare un’impressione diversa. Prima di conoscerlo ne avevo un’impressione, dopo me ne ha lasciato una molto migliore”.

Si scopre dunque un La Russa dalla mentalità più aperta del previsto e, sorridendo, evidenzia come abbia tanti amici anche nel PD e nel Movimento 5 Stelle. Una situazione, quella sullo yacht, decisamente amicale e priva di secondi fini, dunque. Chiunque si aspetti una discesa in campo del cantante, dunque, dovrà ricredersi. Non è da escludere, però, che nel corso dei prossimi mesi potremo assistere a una trasformazione parziale del suo atteggiamento politico.

Fedez e Leonardo La Russa

In una foto pubblicata si vede Fedez fare un video a Leonardo La Russa mentre si tuffa in acque cristalline. Se non ci fossero di mezzo status tanto rilevanti, non sarebbe altro che l’ennesima scena standard di una vacanza qualunque (salvo lo yacht e qualche accessorio di lusso).

Il loro rapporto sembra oggi decisamente migliore rispetto a qualche tempo fa. Su Instagram, nel 2019, Fedez silurava così il tentativo di carriera musicale di La Russa: “Ci mancavano solo i figli dei politici che fanno la trap. Già a dirlo mi vengono i conati”.

Lo sfogo del rapper fu però molto lungo, ben più di queste due frasi. Il terzogenito di Ignazio La Russa aveva difeso il padre, criticando Fedez per le eccessive polemiche. Il loro confronto, acceso, fu social ma privato (almeno inizialmente).

Ecco cosa ne disse l’ex di Chiara Ferragni: “Sono reduce da una conversazione su Instagram privata con il figlio di un noto politico italiano. Figlio che penso faccia la trap. In sostanza, lui ci tiene a farmi notare che è risentito dal fatto che in passato io abbia fatto asserzioni su suo padre e sul sistema clientelare che, a mio avviso, ha contribuito a creare in questo Paese la conseguente deriva culturale per un ventennio. (…) Morale della favola? Mi risponde, dicendomi ‘beh, voglio vedere quando andrai a fare le riunioni di classe per tuo figlio con tutti quei tatuaggi addosso’”.