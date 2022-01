Dayane Mello rompe il silenzio su Rosalinda: le parole inaspettate su Instagram

La saga di Dayane Mello e Rosalinda Cannavò non smette di regalare colpi di scena: l’ex gieffina ha rotto il silenzio sulla loro amicizia, rispondendo alle domande dei fan su Instagram e chiarendo una volta e per tutte come stanno le cose, lasciandosi andare a una confessione inaspettata.

Dayane Mello, l’amicizia nata al GF Vip

Quella tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò sembrava una splendida amicizia, destinata a durare per sempre, ma si è sciolta come neve al sole dopo aver varcato la porta rossa della Casa del Grande Fratello Vip. Il loro legame, nato proprio durante i mesi di partecipazione al reality show, si sarebbe incrinato nel tempo perché entrambe non hanno saputo coltivarlo una volta lontane dalle telecamere del loft di Cinecittà.

Le cose sono poi degenerate dopo la partecipazione della Mello a La Fazenda, reality show brasiliano, dove sarebbe stata molestata dal concorrente Nego De Borel e aver subito atti di bullismo: Rosalinda Cannavò, che nel frattempo sta vivendo una bellissima storia d’amore con Andrea Zenga, in quell’occasione ha voluto difendere a spada tratta l'(ex) amica, a maggior ragione dopo la reazione inaspettata di Dayane.

L’ex gieffina infatti aveva voltato le spalle alla Cannavò, ridimensionando tutto ciò che sembrava essere accaduto a La Fazenda. “Mi sono battuta per questa causa – aveva dichiarato l’attrice a Casa Chi – e lo farò sempre e a prescindere. Lo faccio perché è un mio principio, perché ci sono passata in prima persona. Lo rifarei. Non so se si tratta di una fase iniziale in cui magari lei non si rende conto di quello che è successo”. Il legame tra le due ex gieffine si è chiuso totalmente nonostante i tentativi di Rosalinda, che aveva provato a inviarle messaggi e contattarla dopo le vicende de La Fazenda.

Dayane Mello, le parole su Rosalinda Cannavò

Rispondendo alle domande dei fan su Instagram, la Mello ha rotto il silenzio su Rosalinda, svelando come stanno le cose tra di loro. Una fan le ha chiesto infatti in che rapporti fosse con la Cannavò e la risposta della modella è stata durissima. “Se farò pace un giorno con Rosalinda? Per adesso non è stata niente e non mi aspetto niente da questa persona. Anzi sono appena partita per il Brasile e lei è stata qui a fare spoiler di tutta la mia vita privata. Questo vuol dire essere amica, no, credo di no”.

Sembra però, che dopo aver scritto queste parole, Dayane se ne sia presto pentita, rimuovendo il post tra le storie. Le domande poi sono continuate: a scatenare la reazione della modella è stato un’affermazione di un follower delle “Rosmello” – nome attribuito al duo durante la partecipazione al GF Vip – che ha scritto che la loro storia sarebbe continuata a vivere nei cuori dei fan.

Decisamente stizzita la risposta della Mello: “Quello è il vostro pensiero e la vostra preferenza, per ricordarti che non siamo due. Questa è la mia vita, la mia esperienza, il mio lavoro quello che è già passato avanti. Non state a creare una storia d’amore, perché non è mai esistita. E non esisterà mai, magari solo nella vostra testa“.