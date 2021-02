GF Vip, Walter Zenga: parla la moglie Raluca Rebedea

editato in: da

Non si placano polemiche e botta e risposta tra Walter Zenga, i suoi figli e le ex. Adesso è il turno di Raluca Rebedea, attuale moglie dell’ex portiere che interviene per difendere suo marito.

Dopo le voci di separazione tra Zenga e la Rebedea, emerse dopo un post sul profilo Instagram di Walter subito cancellato, l’ex calciatore ha dichiarato che non c’è mai stata alcuna crisi tra lui e Raluca e che stanno felicemente ancora insieme. Per dissipare ogni dubbio ci pensa la sua dolce metà che scende in campo per sostenere il marito dagli attacchi ricevuti, dai figli Andrea e Nicolò, nati dal matrimonio con Roberta Termali.

Raluca Rebedea al settimanale Nuovo ha dichiarato: “Il suo nome mi sembra diventato un trampolino di lancio per ottenere notorietà. Lui non è il pessimo padre che hanno descritto. Coi nostri due bimbi è sempre stato presente, tenero e premuroso”. Dunque, l’attuale signora Zenga ritiene che le aspre critiche e le rivendicazioni nei confronti del marito siano solo una montatura per sfruttarne la notorietà.

Per altro Walter Zenga ha accettato di entrare nella Casa del GF Vip dove si trova come concorrente suo figlio Andrea per incontrarlo e sottoporsi a un confronto diretto con lui e a Live – Non è la D’Urso si è mostrato un padre orgoglioso della sua prole, senza mostrare alcun rancore per le stilettate che gli sono state indirizzate. Andrea – ha dichiarato l’ex campione “È quello dei miei figli che mi assomiglia un po’ di più. Lo guardavo negli occhi e vedevo che aveva questa forza dentro che gli sta facendo fare un percorso molto bello”.

Mentre di Nicolò che non ha risparmiato al padre critiche pesanti, ha detto: “La prima colpa che mi do è quella di un genitore che si chiede se è riuscito a instaurare un rapporto positivo con i propri figli. Il problema fondamentale è che nella mia testa ci sono dei periodi in cui si vivono delle famiglie differenti tra persone separati. Quando è successa una determinata cosa nella famiglia che lui frequentava sono saltati fuori questi problemi, come mai non sono saltati fuori prima?”.

Nel frattempo sono spuntati alcuni retroscena sui legami di famiglia di Zenga e l’ex moglie Roberta Termali che pare gli abbia inviato un messaggio per invitarlo a partecipare alla trasmissione della D’Urso. Mentre si vocifera di 60mila euro pagati da Walter ai figli per un adeguamento Istat.

A proposito di queste tormentate vicende private, Raluca Rebedea difende a spada tratta il marito. Non è colpa sua della situazione di tensione che si è creata, lui ha sempre cercato la via della riconciliazione “Ma trovava di fronte a sé un muro di silenzio”.

Raluca poi svela alcuni retroscena su Nicolò e Andrea. Se il primo è andato a trovarli in Romania e in Serbia e ha partecipato al loro matrimonio, Andrea invece ha tagliato ogni legame col padre, ma ribadisce la Rebedea, lei e Walter sono pronti ad accoglierlo a braccia aperte: “Lui non è mai venuto. Ma l’invito è sempre stato aperto e lo è tuttora”.