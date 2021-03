Schiavitù del bisogno: il lavoro prima della salute – Gela, Taranto, la Terra dei Fuochi e i bambini con le ali spezzate

editato in: da

Lo stato di necessità, la condizione di vulnerabilità e quella linea sottile tra bisogno e schiavitù ha creato l’inferno terrestre, quello dove vivono i nostri bambini, senza la spensieratezza, senza una spiegazione, tra il silenzio della politica e la negazione delle grandi industrie e delle pubbliche amministrazioni. Perché il profitto viene prima di ogni cosa, anche delle vite delle future generazioni.

Ma le cose non tornano, se non in quei spaventosi numeri urlati disperatamente da chi l’inferno lo ha attraversato, da chi ancora oggi ci vive dentro. Una realtà, questa, apparentemente lontana da quello che ci piace raccontare come il BelPaese del sole, del mare e della buona cucina, ma che si trova proprio qui, vicino le nostre case, in quei territori trasformati in una prigione per chi ci vive, e in meta di vacanza per tutti gli altri.

A Gela in 15 anni sono nati 450 bambini malformati. A Taranto, dal 2002 al 2015, ne sono nati 600. Nella Terra dei Fuochi oltre mille i bambini con il cancro. Ma non c’è un “effetto a catena” dichiarano, “i dati non hanno valore scientifico” affermano. E il silenzio cala.

Chi ha detto che la salute viene prima del lavoro?

“La prima ricchezza è la salute”, scrisse il filosofo e poeta americano Ralph Waldo Emerson, ma lui certo, non poteva sapere che invece, nella scaletta dei valori costituzionali, questa sta solo al 32esimo posto, il diritto al lavoro, invece, è al quarto. Probabilmente chi ha avuto l’illusione di pensare che la salute viene prima di ogni cosa, non ha riflettuto sul fatto che l’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro. Il profitto, poi, è venuto dopo. Ma è diventato un ossessione scalando le vette delle priorità.

Probabilmente non ce ne siamo accorti, ma i soldi hanno soppiantato ogni valore, ogni desiderio e ogni diritto. Così tra scandali dei quali nessuno parla più e attività condotte alla luce del sole perché avvallate da chi ha fatto spallucce, l’Italia è in bilico tra il lavoro e la salute. E a chi si illude che si tratti di una scelta personale, invitiamo a guardare anche il rovescio della medaglia, quello della vittimizzazione dei bambini, colpevoli solo di essere nati nel luogo sbagliato, o forse nella società sbagliata.

Gela, le malformazioni congenite e il silenzio degli altri

Le riviste di viaggi parlano spesso di Gela, dell’ampio golfo su cui si affaccia la città e delle tante attività che si possono svolgere nel comune siciliano durante una vacanza. Nessuno parla più, però, dei 450 bambini nati malformati o di quella grande raffineria dell’Eni che, secondo gli scienziati nominati da un giudice civile, è colpevole di aver avvelenato l’aria, la terra e la catena alimentare.

Per l’Eni però quella perizia non ha valore scientifico, di pareri discordanti sono invece le inchieste tra emissioni e malattie, che hanno portato a galla una realtà tutt’altro che confortante. Sul numero del 10 dicembre del 2015 de L’Espresso è stata pubblicata l’inchiesta Gela, il petrolchimico e l’inferno dei bambini, seguita poi da quella della trasmissione televisiva Report.

Questo angolo del sud del BelPaese è una delle aree più inquinate dell’Europa, nonché quello con la più alta percentuale del continente per malattie congenite rubando la scena persino a Taranto, considerata la città più inquinata d’Italia. Un numero enorme, questo, che però è approssimativo perché nessuno si è preoccupato di monitorare gli effetti dell’avvelenamento dell’aria e della terra sulle nascite.

Sebastiano Bianca, genetista dell’ospedale Garibaldi di Catania, nel 2021 è stato incaricato dalla procura per indagare sulle malformazioni neonatali ed è emerso che i casi accertati in città superavano di gran lunga quelli dell’intero Paese e dell’Europa. Una ricerca che però non ha avuto la sua degna conclusione e si è fermata davanti all’ingresso dello stabilimento dell’Eni.

La perizia redatta dal professor Bianca è stata poi consegnata all’Espresso nell’ambito dell’inchiesta realizzata dalla giornale e non lascia dubbi: “Il collegio della commissione tecnica ritiene che la possibilità che la spina bifida di Kimberly Scudera sia stata favorita dalla presenza nell’ambiente di sostanze chimiche prodotte dal polo industriale sia del tutto concreta”. Ma l’Eni si difende, e nel 2018 in tribunale afferma che non c’è nesso tra l’inquinamento di origine industriale e i casi di malformazione neonatale.

La caccia al colpevole termina così e Gela sprofonda nel silenzio con l’unica tragica consapevolezza di quei numeri che si fanno fatica a pronunciare, di quel futuro rubato ai bambini.

Taranto, le lacrime dei bambini nella terra avvelenata

A Taranto, tra il 2002 e il 2015 sono nati 600 bambini malformati. Numeri che spaventano, acuiti ancora di più da tutti i tumori diagnosticati in età pediatrica e nel primo anno di vita. I colpevoli, le responsabilità e i nomi e cognomi però sono noti a tutti. Nello studio epidemiologico Sentieri, coordinato dall’Istituto superiore di sanità, sono indicati tutti i danni prodotti dallo stabilimento ArcelorMittal (ex Ilva) di Taranto.

Come riporta l’Ansa, “sono risultate superiori al numero di casi attesi le malformazioni congenite del sistema nervoso e degli arti. L’eccesso del 24% osservato per le malformazioni congenite dell’apparato urinario è invece ai limiti della significatività statistica”. Nella popolazione residente – si legge nello studio – risulta aumentato anche il rischio di decesso per le patologie considerate a priori come associate all’esposizione industriale specifica del sito in particolare per il tumore del polmone, mesotelioma della pleura e per le malattie dell’apparato respiratorio, in particolare per le malattie respiratorie acute tra gli uomini e quelle croniche tra le donne”.

Ma a Taranto funziona così, si vive costantemente in bilico tra il lavoro e la salute come dimostra la crisi dell’ex Ilva che ha tolto il sonno ai lavoratori dell’impianto siderurgico. Perché se da una parte c’è chi vorrebbe spegnere tutto e ripartire, dall’altra c’è chi non può e non vuole perdere il proprio lavoro. Ma le conseguenze più pesanti di una prigione che non sembra avere vie d’uscita vengono pagate dai bambini e dalle loro lacrime, come quelle versate per Vincenzo che a soli 11 anni è stato ucciso da un tumore.

Un evento che ha scosso i suoi compagni di classe, che ha portato alla luce questioni spinose mai dimenticate che riguardano la devastazione ambientale di Taranto, che di lacrime ne ha provocate miliardi. Ma che sono state portate via dal vento, o peggio, dai decreti salva Ilva. E intanto è passato il tempo, le proposte ambientaliste sono scivolate nel dimenticatoio, della condanna dell’allora Italsider non si parla più, mentre gli altri chiudono gli occhi, mentre all’olocausto di Gela e della Terra dei Fuochi si aggiunge anche quello di Taranto.

La Terra dei Fuochi e il futuro portato via

Il triangolo dell’avvelenamento territoriale si chiude qui, nella Terra dei Fuochi, l’ennesimo luogo in cui la schiavitù del bisogno ha mietuto altre vittime. L’ennesimo approccio sbagliato, ai danni dello strato più debole e vulnerabile della società, ha portato alla luce quello che è riconosciuto come il caso della Terra dei Fuochi, il deposito abusivo di rifiuti tossici provenienti dalle regioni del nord Italia e dall’Europa.

La questione inquinamento non ha distrutto solo la vita e le persone coinvolte, ma anche e soprattutto quella dei bambini. Un interessante, quanto più toccante, reportage di Anna Spena, racconta la vita di alcune mamme fra Caserta e Napoli che si fanno portavoce di tutte quelle persone che continuano a morire tra inceneritori, rifiuti tossici e discariche abusive a cielo aperto. Sono le mamme della Terra dei Fuochi che portano nel cuore frantumato il ricordo dei bambini morti di tumori, uccisi dalla malattia e dall’omertà.

Per alcuni non c’è alcun effetto Terra dei Fuochi, per le mamme, invece, e per tante altre persone sì. “Negare il rapporto tra salute e ambiente inquinato e non attuare misure di prevenzione è stato un atto criminale per almeno mille bambini e ragazzi negli ultimi 10 anni ammalati di tumore nella terra dei fuochi! Chiediamo che vengano individuati i responsabili nei settori di sanità e ambiente in Campania” scrivono i medici dell’Associazione per l’ambiente Isde. A questo parole fanno eco le voci delle mamme combattenti che lo fanno non solo per onorare le vite spezzate, ma anche e soprattutto per chi, quelle ali, può ancora spiegarle.