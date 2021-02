Chi è Raluca Rebedea, moglie di Walter Zenga

editato in: da

Raluca Rebedea è una donna dal grande fascino: molto seguita su Instagram, le sue foto sono apprezzate dai fan perché raccontano non solo le sue passioni, ma anche la sua bella famiglia. Lei è infatti la terza moglie di Walter Zenga, dal quale ha avuto due splendidi figli.

Walter Zenga, ex calciatore e oggi allenatore di successo, ha avuto una vita sentimentale piuttosto movimentata. Dopo essersi sposato una prima volta con Elvira Carfagna, dal cui matrimonio è nato il suo primogenito Jacopo, ha avuto una lunga relazione con la conduttrice Roberta Termali. I due si sono sposati nel 1992, per poi divorziare alcuni anni dopo: insieme hanno avuto due figli, Nicolò e Andrea – quest’ultimo protagonista del Grande Fratello Vip. Infine, Zenga ha conosciuto la bellissima Raluca e si è innamorato di lei.

Classe 1981, Raluca è nata in Romania ed è ben presto diventata un volto noto della tv nel suo Paese, conducendo un programma dedicato ai problemi di coppia. Ormai da molti anni, tuttavia, vive a Dubai e lavora come travel blogger: unendo le sue passioni per la moda e per i viaggi, ha dato vita ad un profilo Instagram molto amato dai fan. Sempre molto riservata sulla sua sfera più intima, non sappiamo molto del suo passato, almeno fin quando non ha conosciuto Walter Zenga.

I due si sono incontrati per caso su un aereo: “Avevo 43 anni, allenavo il National Bucarest e dovevo rientrare in Romania dopo aver fatto un salto a casa. Incontrai una ragazza che era sul mio stesso aereo perché aveva perso il volo precedente. Oggi quella ragazza è mia moglie” – aveva raccontato Walter in una vecchia intervista. La loro storia d’amore è sempre apparsa come una favola: nel 2005 la coppia si è sposata e presto ha avuto due figli, Samira (nata nel 2009) e Walter Jr. (nato nel 2012).

Solo qualche mese fa, nell’ottobre del 2020, si erano diffuse voci sul loro addio. A darne conferma era stato lo stesso Zenga, in un lungo post su Instagram: “Non volevo che io e mia moglie arrivassimo a questo punto, ma la vita è piena di sorprese. […] Non siamo una coppia da qualche tempo, purtroppo i rapporti tra di noi si sono raffreddati”. Poche ore dopo, il messaggio era scomparso dai social network, e ciò aveva destato molta curiosità.

Poi, Walter Zenga aveva smentito tutto, durante un’intervista a Live – Non è la D’Urso: “Noi stiamo ancora insieme, il post si l’avevo pubblicato ma dopo otto ore l’ho rimosso”. E, sulle pagine del settimanale Oggi, è tornato a confermare come la sua storia con Raluca stia andando ancora a gonfie vele.