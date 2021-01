GF Vip, arriva Walter Zenga. Parla l’ex moglie Roberta Termali

editato in: da

Walter Zenga ha accettato il confronto con il figlio Andrea e nella puntata del GF Vip del 29 gennaio assisteremo al faccia a faccia tra padre e figlio. I due non si parlano da circa 14 anni e la loro vicenda familiare recentemente è stata messa sotto i riflettori. E Roberta Termali, ex moglie di Zenga, è tornata di nuovo a parlare sul difficile rapporto tra l’ex portiere e i figli.

Andrea Zenga è il primogenito di Walter Zenga e Roberta Termali. In tv lo abbiamo già visto nel 2018 quando ha partecipato all’Isola dei Famosi. Dopo la separazione dei genitori, Andrea ha vissuto con la madre e il rapporto col padre è naufragato. Non sono note le reali ragioni che hanno portato a questa divisione che sembra insanabile.

Roberta Termali è quindi tornata a parlare del rapporto difficile e praticamente inesistente di Zenga e dei suoi figli, anche se precisa che con l’ex marito non ha più alcun contatto da quando si sono lasciati, ammettendo a Chi: “Ci tengo a specificare molto chiaramente, a scanso di ogni equivoco, che non voglio parlare di Walter, perché non lo sento da tempo e lui potrebbe dirmi ‘fatti i fatti tuoi’. E lo stesso deve valere per lui nei miei confronti. Appartiene a una vita che non c’è più. Sono 24 anni che ci siamo lasciati”.

Però, gli suggerisce un modo, se non per riallacciare il rapporto coi figli, per stemperare la tensione. “Deve chiedere scusa ai suoi figli“. Il problema dunque non riguarda solo Andrea, ma anche Jacopo e Nicolò e la figlia Samira Valentina. Intanto al GF Vip si gioca la partita con Andrea.

Jacopo, 31 anni, e Andrea, 27, sono nati dal matrimonio tra Zenga e la Termali che spiega: “Non ho nulla da dire, se non che Walter dovrebbe chiedere scusa per primo a Niki: lo dice anche Andrea, lo ha sottolineato anche nella Casa, perché Niki ha sofferto di più e ha protetto Andrea che era più piccolo. Niki lavora in un’azienda, ‘si fa il mazzo’; Andrea prima del GF Vip faceva l’agente immobiliare. Il padre, il loro padre, non c’era. Posso assicurarvi che non mi vedrete in giro per altre trasmissioni a spiattellare i fatti di casa nostra, a differenza di quanto fanno altri. L’ho trovato davvero ingiusto”.

Roberta Termali ha proseguito: “Spero che il mio punto di vista sia chiaro. Non c’è da ricordare storie d’amore che sono finite, bene o male non importa: qui si tratta di rapporti umani, di sofferenza del cuore”. E poi, sempre dalle pagine di Chi, ha messo in guardia Zenga: “Da madre non posso dire altro che: guai a chi fa soffrire i miei figli! Io sono una tigre, mi butterei nel fuoco per loro”.