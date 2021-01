GF Vip, Walter Zenga replica alle parole del figlio Andrea su Instagram

editato in: da

Walter Zenga non ci sta: dopo le dichiarazioni al GF Vip del figlio Andrea, che lo ha accusato di essere un padre completamente assente, ha risposto con un post su Instagram che non lascia spazio a dubbi. “Parla della mia vita quando la tua sarà un esempio – ha scritto l’ex allenatore del Cagliari – quando la tua sarà un esempio, ti renderai conto che non avrai voglia di parlare della mia”.

Andrea ha vissuto più volte dei momenti di crisi dopo il suo ingresso all’interno della Casa più spiata d’Italia, lamentando di sentirsi profondamente a disagio per essere sempre considerato “figlio di”. Uno sconforto che non è passato inosservato sia ai telespettatori del reality che agli altri coinquilini, che hanno cercato di dargli il proprio sostegno. Ma questa volta il figlio di Walter Zenga ha rincarato la dose e durante l’ultima puntata del GF Vip si è discusso a lungo delle accuse nei confronti del padre.

“Nei momenti importanti della mia vita, e non lo dico con cattiveria, lui non c’è stato. Ci sono stati mia madre e mio fratello” ha detto Andrea davanti a milioni di telespettatori. “Non credo sia un obbligo essere padri”, ha proseguito, ammettendo poi di essere stato fortunato ad aver avuto una madre che non gli ha mai fatto mancare nulla.

Dopo la puntata, però, ecco che Walter Zenga non ha perso tempo, e alle dichiarazioni che lo hanno colpito nel profondo ha risposto con toni decisamente duri. Prima di tutto perché probabilmente non è propenso a mettere alla berlina la propria vita privata, verso la quale è sempre piuttosto protettivo per sua stessa ammissione. La reazione dell’allenatore su Instagram è stata davvero decisa e ha scatenato a sua volta i commenti negativi da parte di molti utenti critici, che non hanno apprezzato molto la sua presa di posizione.

Bisogna dire che questo è un momento per nulla facile per Walter Zenga, reduce dalla dolorosa rottura con la moglie Raluca Rebedea. Era stato lo stesso allenatore, tornato single dopo ben 15 anni di matrimonio, a dare comunicazione del divorzio dalla travel blogger in un post su Instagram, poi rimosso.