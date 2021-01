GF Vip 2021, scontro Elia-De Grenet, Dayane attaccata: pagelle trentunesima puntata

editato in: da

GF Vip 5, il cast ufficiale scelto da Alfonso Signorini

Il GF Vip non si ferma e torna con una puntata ricca di emozioni condotta, ancora una volta, da un magistrale Alfonso Signorini. Il cast, sempre più ricco e variegato, non annoia, con dinamiche sempre nuovi, intrighi da sciogliere e strategie da scoprire. Al centro della puntata il flirt fra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, ma anche il comportamento di Dayane Mello e la storia, toccante, di Giacomo Urtis.

Scopriamo le pagelle della trentunesima puntata del GF Vip.

DAYANE MELLO – Nella trentunesima puntata del GF Vip, la modella è costretta a rispondere ad attacchi che arrivano da più fronti. Dopo aver causato con le sue rivelazioni (che per ora non sono state confermate) una crisi fra Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, Dayane ha preso di mira Giulia Salemi, criticando il suo rapporto con Pierpaolo Pretelli. Un comportamento che non è piaciuto agli altri inquilini che vedono sempre più nella Mello una stratega, pronta a creare intrighi e portare scompiglio nella Casa. “Ma guarda Alfonso, io e Giulia fuori ci conoscevamo, ma non siamo mai state amiche, poi lei è venuta qui e io mi sono affezionata e io adesso voglio solo che lei sia felice”, ha detto in puntata, ma nessuno ha dato segno di crederle. Sulla questione è intervenuta anche Stefania Orlando che ha spiegato: “Secondo me lei un po’ rosica, ma tanto anche. Nemmeno Giulia si accontenta, sei tu che parli della vita degli altri in realtà, in realtà il prezzemolo vero sei tu, io cattiverie non ne ho mai dette come fai tu, tu dici cattiverie e offendi. Limitati”. Della stessa idea anche Selvaggia Roma che dallo studio ha voluto far sentire la sua voce. “Sei incoerente e sembri anche invidiosa. Anche con me, dicevi che io ero la tua amica, poi dopo mi parlavi alle spalle. Nessuno ti capisce, ti capisci da sola”, le sue parole. Insomma, tutti contro Dayane Mello, ma la verità qual è? Difficile capirlo soprattutto perché, come ha sottolineato lo stesso Alfonso Signorini, le dinamiche che nascono nel corso della settimana sembrano sparire durante la diretta. Così dopo litigi e sotterfugi, i vip fanno pace poco prima della puntata. Vederci chiaro è difficile. VOTO: 5.

ANTONELLA ELIA – Abbiamo sempre amato la sua sincerità e libertà, l’essere pungente e senza peli sulla lingua. Gli insulti pronunciati contro Samantha De Grenet però non sono affatto piacevoli e rischiano di offuscare quanto di bello ci sia in Antonella. Dopo lo scontro della scorsa settimana, la Elia è entrata nella Casa del GF Vip per un confronto con la showgirl. L’incontro però si è trasformato in una sequela di offese. “Ma chi ti credi di essere? ‘Sto cavolo? Credi di avere il diritto di parlarmi così? Su di te ho detto la verità – ha esordito Antonella -. Con te non si parla perché sei una nobile? Ci siamo incontrate tre volte e non ci siamo nemmeno mai parlate”. L’opinionista ha riservato parole molto dure nei confronti della collega: “Al massimo della tua carriera hai fatto la regina del gorgonzola. Un arrogante convinta di poter dare dell’idiota agli altri. Sei un po’ ingrassata comunque, stai cedendo al peso dell’età. Che figo, sono di nuovo nella Casa e ho davanti una str*** ed è bellissimo darle della str***”. La risposta di Samantha De Grenet è stata: “Quanto sei signora”, ma la Elia non si è fermata. “Sei una borgatara ripulita male – ha aggiunto -. Se potessi entrare dentro, sarebbe un godimento”. Vedere una donna che ne insulta un’altra in un modo così duro non è mai bello. VOTO: 3.

PIERPAOLO PRETELLI e GIULIA SALEMI – Forse è ancora presto per dare un giudizio a questa coppia nata da pochissime settimane nella Casa del GF Vip. Di certo il legame fa discutere. Non solo i fan che sognavano un flirt fra l’ex velino di Striscia la Notizia ed Elisabetta Gregoraci, ma anche i parenti dei concorrenti. Margherita, mamma di Pretelli, è entrata nel loft di Cinecittà per mettere in guardia il figlio e chiedergli di non andare oltre nella sua love story con l’influencer. “Ti voglio dire che hai un bimbo a casa – ha detto riferendosi a Leo, nato dall’amore per Ariadna Romero -, tu devi pensare al fatto che hai un figlio, i tuoi nonni ti vedono 24 ore su 24. Il bacio sulla guancia, non oltre, te lo dico da mamma, lo devi fare per Leo. Fatti conoscere, ti sei lasciato andare”. Sulla coppia c’è un grande punto interrogativo, anche se entrambi sembrano sinceri nel raccontare i loro sentimenti. Pretelli ha dimostrato, al di là dei gossip, di non essere interessato alle strategie e anche Giulia Salemi, che qualche tempo fa proprio al GF Vip aveva iniziato una relazione con Francesco Monte, è apparsa molto presa dal modello. Come si dice: “Se son rose fioriranno”. Nel frattempo non resta che attendere. VOTO: sospeso.

GIACOMO URTIS – A volte a sorprenderci sono le persone più insospettabili. Questa volta è accaduto con Giacomo Urtis che, entrato come esperto di gossip e chirurgo dei vip, ha svelato una straordinaria sensibilità e una storia dolorosa alle spalle. “Mio padre mi chiede ancora adesso quando mi sposo, non lo accetta – ha confessato -. Gliel’ho detto che sono gay ma non sente, non ascolta. Con il passare degli anni me ne sono fatto una ragione. Quando vede i miei interventi di chirurgia estetica pensa che lo faccio perché sono istrionico. Non lo associa ad altre cose”. Giacomo ha poi raccontato il suo difficile percorso. “Non sono mai stato triste, in quel periodo ero fidanzato con una donna. Non parlavo con lei del mio disagio, non potevo – ha spiegato -. Vivevo in un paese, Alghero, di 30 mila abitanti. Nei piccoli centri queste cose sono mal tollerate. Mi ero convinto che quella era la mia vita. Non sentivo di essere omosessuale, sentivo di essere etero, non c’erano altre soluzioni. Ero molto innamorato di quella ragazza, la sento ancora tutti i giorni”. Ma alla lunga la verità ha preso il sopravvento: “È come recitare una parte in un film che non è il tuo. Continui a stare con quella persona perché ti affezioni. A quell’epoca mamma era quella che se vedeva un omosessuale in tv, la faceva spegnere, mentre papà non parlava. Quando l’ho detto, mamma è diventata mia complice mentre papà non lo ha accettato”. Poi l’incontro emozionante con i genitori e il papà che, su invito di Alfonso Signorini, ha ribadito l’amore per il figlio e il desiderio di accettare le sue scelte di vita.