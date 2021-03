Regina Elisabetta, cancellata la parata per il suo compleanno

editato in: da

Elisabetta II, 69 anni da Regina: il record della Sovrana

Il Trooping The Colour, l’annuale parata organizzata in occasione del compleanno della Regina Elisabetta, è stata cancellata. A svelarlo è Hello! secondo cui la Sovrana avrebbe deciso di rimandare i festeggiamenti a data da destinarsi. Sino a qualche mese fa The Queen sembrava decisa a regalare ai sudditi inglesi una grande parata con tutta la Royal Family riunita. A quanto pare non sarà così: i suoi piani infatti sono cambiati di fronte all’avanzare della pandemia e alla campagna di vaccinazione non ancora conclusa.

Il 21 aprile la Regina compie gli anni, ma secondo la tradizione il suo compleanno viene festeggiato a giugno con uno fra gli eventi più attesi dell’anno, il Trooping The Colour, a cui partecipa tutta la famiglia reale al completo. Quest’anno erano attesi non solo Kate Middleton e William con i figli George, Charlotte e Louis, ma anche Meghan Markle e Harry. I Sussex infatti dovrebbero arrivare a Londra in occasione dell’inaugurazione della statua dedicata a Lady Diana il 1 luglio.

A cancellare i piani della Sovrana però ci ha pensato l’emergenza sanitaria e la necessità di rispettare ancora le regole di distanziamento. La parata dunque non ci sarà e non è ancora chiaro come verrà celebrato il compleanno della Regina. Nel 2020, era apparsa da sola nel cortile del castello di Windsor per assistere a una versione ridotta della parata. Anche quest’anno le cose potrebbero andare così, ma accanto a Elisabetta II potrebbero esserci alcuni membri della famiglia reale, come il principe Filippo, che il 10 giugno compie 100 anni, o Kate Middleton e William.

I Cambridge durante la pandemia hanno dimostrato la loro capacità di guidare la famiglia reale. L’erede al trono ha preso in mano le redini della Corona, soprattutto ora che la Royal Family è finita nel mirino a causa delle accuse di razzismo da parte di Meghan Markle. “A Palazzo sono tutti feriti e scioccati”, ha svelato una fonte a People. Il compleanno della Regina, con o senza parata, potrebbe essere l’occasione giusta per mettere da parte i rancori del passato e arrivare a una riconciliazione. D’altronde numerosi insider hanno chiarito che la Sovrana non è arrabbiata, ma solo “triste” e che spera che i problemi della famiglia si risolvano molto presto.