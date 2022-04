Frasi per la Festa della Mamma: sorprendila con le citazioni più belle e dolci

Quali sono le frasi per la Festa della Mamma che possiamo scrivere nel biglietto per sorprenderla ed emozionarla? Tutti i giorni sono perfetti e speciali per celebrare la mamma, la figura di riferimento per la nostra vita. La sua presenza, la sua gioia, la sua forza, ma soprattutto il suo sorriso ci è sempre di ispirazione: è la persona che ci aiuta a crescere, che ci accompagna nelle difficoltà della vita, che asciuga le nostre lacrime con un solo gesto. E a lei vogliamo dedicare le citazioni e gli aforismi più dolci e belli di sempre: una raccolta speciale delle frasi selezionate da DiLei.

Frasi per la Festa della Mamma

Quando ci si prepara per la Festa della Mamma, che cade annualmente nella seconda domenica del mese di maggio, abbiamo un bel daffare, tra pensieri, regalini, per strapparle un sorriso, un momento di felicità. Come possiamo rendere onore alla figura materna? Scegliendo un biglietto con una frase per la mamma e scrivendo degli auguri davvero toccanti.

La felicità di una madre è come un faro che illumina il futuro, ma si riflette anche sul passato e lo avvolge nella dolcezza dei ricordi. (Honoré de Balzac)

Le storie ascoltate la prima volta in braccio alla mamma non saranno mai completamente dimenticate. (Giovanni Ruffini)

La mamma non sa perché ama il figlio e il bambino non sa perché ama la mamma. Non sanno da dove viene l’amore che provano l’uno per l’altro. E’ l’amore di Dio che si manifesta in loro, e quando l’amore è puro e disinteressato ne riflette le qualità divine. (Paramahansa Yogananda)

Noi non veniamo dalle stelle o dai fiori, ma dal latte materno. Siamo sopravvissuti per l’umana compassione e per le cure di nostra madre. Questa è la nostra principale natura. (William Shakespeare)

Il segreto delle madri, anche quelle che non sanno o non vogliono esserlo: la capacità misteriosa di diventare un posto che accoglie tutto quello che succede nel cammino, tutto quello che viene e che c’è. La capacità di tenere insieme quel che insieme non sta. Di ricordare daccapo, ogni volta, da dove passa la vita e perché. (Concita De Gregorio)

La parola mamma è nascosta nel cuore e sale alle labbra nei momenti di dolore e di felicità, come il profumo sale dal cuore della rosa e si mescola all’aria chiara. (Khalil Gibran)

Il bambino chiama la mamma e domanda: “Da dove sono venuto? Dove mi hai raccolto?”. La mamma ascolta, piange e sorride mentre stringe al petto il suo bambino. “Eri un desiderio dentro al cuore”. (Marcel Proust)

La mano che fa dondolare la culla, è la mano che regge il mondo. (William Ross Wallace)

Tu sei la sola al mondo che sa, del mio cuore, ciò che è stato sempre, prima d’ogni altro amore. (Pier Paolo Pasolini)

Sento sopra di me in paradiso gli angeli che cantano tra loro. Non riescono a trovare una parola d’amore più grande che questa: Mamma. (Edgar Allan Poe)

Gli auguri più dolci per la Festa della Mamma

Come ogni anno, quando la Festa della Mamma si avvicina, è tempo di rispolverare le frasi di autori celebri. Certo, dovremmo onorare la mamma ogni giorno, ma prendiamo questa occasione per ritagliare degli attimi di tempo da trascorrere insieme, creando ricordi preziosi che dureranno per sempre.

Ogni parola che scrivo è soltanto un altro modo per dire il tuo nome. Anche se scrivo cielo, terra, musica, dolore, io sto scrivendo sempre e soltanto mamma. (Tiziano Scarpa)

La parola più bella sulle labbra del genere umano è “Madre”, e la più bella invocazione è “Madre mia”. E’ la fonte dell’amore, della misericordia, della comprensione, del perdono. Ogni cosa in natura parla della madre. (Khalil Gibran)

Non esiste una ricetta per diventare una madre perfetta, ma ci sono mille modi per essere una buona madre. (Jill Churchill)

La mamma è quella persona che vedendo che i pezzi di torta sono quattro e le persone sono cinque, dice che i dolci non le sono mai piaciuti. (Tennava Jordan)

Frasi brevi per la Festa della Mamma

Oltre al classico regalo – i pensierini sono sempre accettati – perché non scrivere un biglietto, o una lettera? Certo, è bello acquistare un dono per la Festa della Mamma, magari qualcosa che le piace o che desidera. Ma non dimentichiamo il valore delle parole. Il biglietto di auguri può essere allegato al regalino, e ovviamente può contenere alcuni aforismi brevi per celebrare la mamma.

Nessun linguaggio può esprimere il potere, la bellezza, l’eroismo dell’amore materno. (Edwin H. Chapin)

Soltanto una madre sa che cosa vuol dire amare ed essere felice. (Adelbert von Chamisso, Gedichte)

Il cuore di una madre è un abisso in fondo al quale si trova sempre un perdono. (Honoré De Balzac)

Dio non poteva essere dappertutto, così ha creato le madri. (Proverbio ebraico)

Tutto ciò che sono, o spero di essere, lo devo a mia madre, mio angelo custode. (Abraham Lincoln)

Frasi divertenti per la Festa della Mamma

Sono tante le citazioni sulla mamma che emozionano e che strappano una lacrima. Eppure, per le mamme che adorano giocare e sanno stare allo scherzo, perché non aggiungere una frase divertente al biglietto per la loro Festa? Non solo le farà venire il buonumore, ma la stupirà anche!

La mamma è la parte più femminile dei genitori. (Roberto Benigni)

Non sono mai stato il cocco di mamma, sebbene fossi figlio unico. (Thomas Berger)

Ogni donna diventa come sua madre. Questa è la sua tragedia. Nessun uomo diventa come sua madre. Questa è la sua tragedia. (Oscar Wilde)

Si può fregare tutti per un certo periodo, o qualcuno per sempre, ma non si può fregare la mamma. (Legge di Murphy)

Tutte le madri sono dotate di intuito, le migliori hanno un radar.” (Cathy Guisewite)

Frasi per la Festa della Mamma che non c’è più

Quando la mamma non c’è più, la sua Festa assume un altro significato: non è facile da affrontare e la mancanza si avverte ogni giorno, in ogni momento. Per tutte le mamme che non ci sono più ma che vivono nei nostri cuori, non ignoriamo la loro Festa, ma ricordiamole nel nostro cuore con una frase. Prendiamoci dei minuti per farle rivivere insieme a noi con alcune frasi che descrivono l’assenza della mamma, ma anche la loro presenza, impossibile da dimenticare.