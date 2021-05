Idee regalo festa della mamma: regali beauty tra 25€ e 60€

editato in: da

Le idee regalo festa della mamma a tema beauty sono molte e, dopo aver visto quelle sotto 20€, ecco una selezione di regali festa della mamma Amazon che spaziano da prodotti skincare, kit per manicure fai da te, device per il viso e accessori capelli.

Una crema mani perfetta per idratare, nutrire e cancellare i segni del tempo

Le mani, purtroppo, sono le prime insieme al décolleté a mostrare i segni del tempo, prima ancora del viso. Infatti sul viso si può intervenire con trattamenti mirati o addirittura con la chirurgia, mentre per le mani è più difficile. Anche perché sono sempre sottoposte a stress: sbalzi di temperatura, detersivi, saponi, detergenti alcolici, acqua e sole. La pelle tende quindi a perdere turgore, a non essere più perfettamente liscia ma soprattutto cominciano a comparire le macchie scure dell’età.

Un’ottima crema mani deve essere applicata con costanza ma, proprio come si fa con il viso, l’ideale sarebbe scegliere un prodotto specifico in base alle esigenze. Non solo per mani screpolate o particolarmente secche, ma anche per trattare le macchie brune della pelle. In questo modo si preverrà la comparsa di nuove macchie e si andranno a schiarire quelle già esistenti.

Offerta Face D Super Instant Lifting Hand Cream Crema Mani Idratante Con Effetto Lifting La crema mani Face D Super Instant Lifting Hand Cream è una crema mani idratante ma dall’effetto lifting, che agisce nell’immediato ma anche nel tempo. Contiene acido ialuronico a 3 pesi molecolari, per agire in profondità. Appena applicata rende le mani lisce e morbide mentre in 2 mesi riduce le macchie scure già esistenti, schiarendole ed evitandone che ne escano di nuove, grazie alla creatinina contenuta all’interno.

Un momento di relax per una coccola beauty serale che fa bene alla pelle

Gran parte dei rituali di bellezza che conosciamo arrivano dall’Asia, così come i massaggi facciali realizzati con particolari strumenti, che aiutano ad avere una pelle più turgida e compatta ma che regalano anche un momento di puro relax. Parliamo del rullo di giada o quarzo rosa e del Gua Sha, una pietra con una forma particolare con cui è possibile massaggiare il viso. Il rullo, grazie anche all’azione fredda data dal materiale stesso, stimola il sistema linfatico e decongestiona i gonfiori, ad esempio sotto gli occhi.

Il Gua Sha, invece, rassoda, solleva e rimodella i contorni del viso, sicuramente nell’immediato, ma comunque rappresenta uno strumento, insieme al rullo di giada, grazie al quale effettuare massaggi al viso rilassanti, perfetti di sera prima di andare a dormire o mentre si applicano i propri trattamenti di bellezza.

Offerta Plantifique Rose Quartz Massage Set Kit Rullo Quarzo Rosa e Gua Sha Il Kit Plantifique Rose Quartz Massage Set contiene un rullo di quarzo rosa doppio, con un’estremità per massaggiare il viso ed una, più piccola, per massaggiare il contorno occhi. Perfetto per decongestionare la zona e favorire la circolazione, il kit è accompagnato anche dal Gua Sha, un tool in quarzo rosa dalla forma particolare, per massaggiare il viso ridefinendone i contorni per un piacevole momento di relax.

Un accessorio per fare la piega a casa come dal parrucchiere

C’è chi non bada molto a queste cose e chi invece vorrebbe andare dal parrucchiere ogni volta che si lava i capelli, per averli sempre perfettamente in ordine. Esistono tanti tool per fare la piega a casa, ad iniziare dalla classica piastra, con cui si possono realizzare pieghe lisce o mosse, o i ferri di ogni dimensione, per capelli da molto mossi a ricci ma anche per creare onde morbide.

Ci sono poi tutta una serie di spazzole phon riscaldanti, che permettono di asciugare i capelli ed al tempo stesso metterli in piega. Si possono asciugare i capelli lisci, mossi, con le punte in sù o per un effetto volume, proprio come con la classica asciugatura spazzola e phon, ma con un unico oggetto. Uno strumento salvavita per chi ha i capelli lunghi ma anche corti, perché basta il tempo di asciugatura senza poi dover ripassare il ferro o la piastra.

Offerta Aevo Spazzola Ad Aria Calda 4 in 1 La spazzola ad aria calda Devo 4 in 1 è una spazzola phon che asciuga i capelli mettendoli in piega, per un risultato sempre in ordine, senza dover ricorrere a piastra o ferro. Con 3 diverse velocità, più calda per asciugare i capelli velocemente, media per realizzare la piega e il getto di aria fredda per gli ultimi ritocchi. La tecnologia ionica tiene a bada il crespo ed il rivestimento in ceramica distribuisce al meglio il calore.

Una crema o un siero viso intensivi, per ritrovare un colorito luminoso e sano

Un ottimo regalo per la festa della mamma è un trattamento intensivo per il viso, un prodotto funzionale e specifico per trattare determinate problematiche. Una crema viso antiage, ed esempio o un contorno occhi decongestionante per le borse e le occhiaie, se vuole migliorare questa problematica. Oppure, come nel caso della crema mani, un siero per ridurre le macchie scure del viso, che siano piccole cicatrici o macchie brune date dal sole o dal passare del tempo.

Caudalie Vinoperfect Sérum Èclat Anti-Taches Siero Antimacchia Il siero Caudalie Vinoperfect Sérum Èclat Anti-Taches è un siero illuminante antimacchia composto dal 98% di ingredienti di origine naturale che previene e corregge tutti i tipi di macchia: da sole, età, acne o gravidanza. Il 95% delle donne trova le macchie attenuate utilizzandolo ed il 63% nota un miglioramento del colorito già dopo aver terminato il primo flacone.

Il regalo perfetto per mani sempre curate ed in ordine senza andare al centro estetico

Un’idea regalo festa della mamma è un kit per fare il semipermanente a casa, facile da utilizzare, basta solo un po’ di pratica. È l’ideale per chi non ha mai tempo di andare al centro estetico, per chi non vuole spendere troppo per la manicure, per chi vuole cambiare spesso colore di smalto o ancora per chi ama una manicure semplice, senza troppo decori.

I kit contengono tutto l’occorrente per l’applicazione, a partire dalla lampada alle lime, dai prodotti preparatori per l’unghia ai vari colori e top coat. Ovviamente oltre alla manicure si può realizzare anche la pedicure, ecco perché è un ottimo regalo in vista dell’estate, quando lo smalto si rovina più facilmente, complici le scarpe aperte, i bagni in mare e le passeggiate in spiaggia.

Méanail Paris Kit Semipermanente Unghie Professionale Il Kit Semipermanente unghie professionale Méanail Paris contiene tutto l’occorrente per l’applicazione dello smalto semipermanente, sia su mani che su piedi. Il kit si compone di uno spingicuticole, lime, un buffer per la preparazione delle unghie, una lampada led, un primer, una base e top coat, uno smalto nude per una manicure naturale, uno sgrassante e tutto l’occorrente per rimuoverlo cioè un solvente, pad in cellulosa ed cappucci per ammorbidire lo smalto.

I device per il viso, per la mamma tecnologica attenta alle tendenze

Per la cura del viso è essenziale partire dalla detersione, che deve essere accurata ed approfondita, sia che si debba rimuovere il makeup sia dopo una giornata fuori casa. La pelle infatti è sempre esposta ed accumula sporcizia, cellule morte ed inquinamento, oltre ai residui di creme e protezione solare ed oltre al fatto che, volente o nolente, lo tocchiamo di continuo. Per una pulizia quotidiana intensa ma al tempo stesso delicata, l’ideale sono i device di pulizia viso, spazzole che sfruttano vibrazioni e pulsazioni effettuando così un’esfoliazione leggera ed un massaggio alla pelle. Ne esistono di diversa dimensione e per ogni tipo di pelle, da quella sensibile a quella matura o grassa e vengono proposti anche in versione da viaggio, ricaricabili o più economici, che si esauriscono dopo un certo numero di utilizzi.

Offerta Foreo Luna Fofo Spazzola Per La Pulizia Del Viso Foreo è marchio leader nella produzione di device per la pulizia del viso e propone numerosi modelli adatti ad ogni tipo di pelle, esigenza e portafogli. Foreo Luna Fofo è la spazzola per la pulizia del viso con 8 intensità di pulsazione regolabili, è ipoallergenico, con 3 aree diverse di detersione e massaggio del viso. Una sola ricarica dura fino a 300 utilizzi e, inoltre, i sensori sul retro analizzano la pelle tracciando i livelli di idratazione, per un’esperienza di routine skincare altamente personalizzata in base al proprio tipo di pelle.