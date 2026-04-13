Ascolti tv del 12 aprile, Sigfrido Ranucci sfida le risate di Zelig On

Sigfrido Ranucci è tornato con le inchieste di "Report", mentre Canale 5 ha lasciato spazio alla comicità di "Zelig On": i dati degli ascolti

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IPA Sigfrido Ranucci conduce Report

La domenica sera in tv continua a muoversi tra informazione, intrattenimento e qualche esperimento di palinsesto. Il 12 aprile non ha fatto eccezione, con una proposta piuttosto variegata che ha visto alternarsi programmi ormai rodati e titoli pensati per pubblici diversi. L’unica variazione è stata quella di Che tempo che fa, che sul Nove ha lasciato spazio a una puntata best of.

Su Rai 1 spazio alla fiction Roberta Valente – Notaio in Sorrento, mentre su Rai 3 è tornato l’appuntamento con Report. Rete 4 ha puntato su Fuori dal coro, Canale 5 su Racconto di una notte e Italia 1 su Zelig On, in una serata senza un vero dominatore annunciato.

Nel frattempo, la sfida più accesa continua a consumarsi nell’access prime time: da una parte Stefano De Martino, dall’altra Gerry Scotti, ormai protagonisti di un duello che si gioca sul filo dei decimali di share. Ma chi ha conquistato il pubblico domenica 12 aprile?

Ascolti tv del 12 aprile, la prima serata

In aggiornamento: i dati completi a partire dalle ore 10