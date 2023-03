Test: Sei pronta per una nuova relazione?

Scrittrice e storyteller. Scovo emozioni e le trasformo in storie. Lifestyle blogger e autrice di 365 giorni, tutti i giorni, per essere felice

Fonte: iStock Test: Sei pronta per una relazione?

La fine di una relazione, indipendentemente dalla sua durata, ha sempre un sapore dolceamaro. Da una parte, infatti, ci sono i ricordi, il cuore in frantumi e i rimpianti per tutto quello che è stato e che poteva essere. Dall’altra, invece, ci sono le inedite e infinite opportunità che si aprono davanti a noi.

Immaginare un nuovo amore, dopo la fine di un rapporto, è qualcosa che fatichiamo a fare, soprattutto se la fine di una storia ha lasciato delle ferite che ogni tanto continuano a fare male. Ma è giusto lanciarsi a capofitto in un nuovo rapporto o è meglio aspettare? E in ogni caso, come si capisce che è arrivato il momento giusto per lasciarsi andare?

Come in tutte le cose che parlano di amore e di sentimenti, non esiste una risposta giusta o sbagliata, così come non c’è un tempo idoneo per tornare a far battere il cuore. Quello che dobbiamo domandarci, piuttosto, è se siamo davvero pronti per una nuova relazione. E tu lo sei? Scoprilo con il nostro test.

Quando finisce un amore

La fine di una storia, indipendentemente dall’epilogo, lascia sempre degli strascichi dentro e fuori di noi. C’è un senso di smarrimento che alberga dentro, e che a volte si fa insopportabile, perché il mondo che conoscevamo, quello che avevamo condiviso con un’altra persona, non esiste più.

C’è chi nonostante le esperienze infelici non vede l’ora di rimettersi in gioco, di sperimentare ancora quella meravigliosa sensazione che solo il batticuore sa dare. E chi, invece, per proteggere il cuore in frantumi decide di rimandare l’amore a data da destinarsi.

Ma in realtà, come le esperienze stesse ci hanno insegnato, al cuore non si comanda. Al massimo, siamo noi a doverlo interrogare e a capire davvero se siamo pronte per una nuova relazione. Perché è proprio il nostro stato d’animo, e il modo in cui decidiamo di approcciare alle nuove possibilità che si presentano sul nostro cammino, a fare la differenza.

Se siamo pronti per iniziare una nuova relazione, per lasciarci corteggiare e amare, e per costruire qualcosa di bellissimo, allora, tutto sarà più facile. Perché è la nostra predisposizione a permetterci di accogliere nuove opportunità. Al contrario, invece, ogni dubbio che si paleserà, accompagnato dalle paure e dalle insicurezze, creerà tra noi e quella nuova relazione degli ostacoli insormontabili.

E tu sei pronta per una nuova relazione? Scoprilo con il nostro test

Ma come si fa, davvero, a capire se si è pronti per una nuova relazione? Ancora una volta il dialogo con se stessi, quello onesto e sincero, potrà fornirci tutte le risposte ai nostri quesiti.

Quello che dobbiamo chiederci è cosa stiamo cercando davvero e perché. Vogliamo innamorarci? Desideriamo condividere la vita con qualcuno e costruire qualcosa di importante o stiamo solo cercando di fuggire dal passato e di dimenticarlo? Stiamo cercando una compagnia perché la solitudine si è fatta insopportabile o desideriamo solo metterci in gioco?

Domande, queste, che doverosamente dovremmo porci sempre prima di iniziare una nuova relazione. Quanto meno per provare a farla funzionare.

Se vuoi scoprire anche tu se sei pronta per una nuova relazione, e ancora non sei riuscita a trovare le risposte dentro di te, prova a fare il nostro test. Il risultato potrebbe sorprenderti.