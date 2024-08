Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Fonte: IPA Abiti Oscar de la Renta

Estate: sole, mare, feste, musica. Cosa potrebbe mai turbare la pace assoluta di un così totale idillio? A dire il vero un milione di cose. Eppure ve n’è una, in particolare, che pare rappresentare il peggiore incubo di ogni donna. Sì, persino delle fashion addicted più accanite: cosa indossare a quel matrimonio al quale sei stata invitata, da damigella?

In seguito al doveroso momento di silenzio contemplativo, condito di qualche lamento del tutto appropriato, tocca una volta per tutte affrontare lo spinoso argomento. In questi casi la tentazione di concedersi un’entrata in scena epocale – strizzate in un lussuoso abito da principessa con tanto di crinolina, bustier e stecche – è davvero irresistibile. Adombrare la sposa proprio nel giorno probabilmente più importante ed atteso della sua intera esistenza, però, sembra davvero poco cortese.

Lo sanno tutti: il bianco per gli invitati alle nozze è severamente vietato, ma questo costituisce soltanto la punta dell’Iceberg di un intero regolamento ad hoc. Se fare un acquisto strategico ed optare per un abito elegante-ma non troppo rischierà di farti sembrare poco curata, indossare un pezzo degno degli archivi delle boutique più prestigiose, per poi relegarlo allo spazio più angusto del guardaroba, appare come un vero peccato oltre che un pessimo epilogo.

La buona notizia, prontissima a risollevare gli umori raso terra, è che l’attuale predilezione dello scenario moda per abiti midi e dal fascino effortless potrebbe facilitare l’ardua impresa. Scovare un capo degno di nota, che farà un autentico figurone appaiato a dei tacchi a spillo tanto quanto abbinato ad un paio di stivali tra qualche mese, ora non sembra più così impossibile. Da dove cominciare? Ovviamente rubando tutta l’ispirazione possibile alle celebrities, fonte primaria di soddisfazione quando si tratta di stile.

Abito da damigella cercasi: come e quale scegliere per un matrimonio in estate

Abito da damigella: tradizione o tendenze? Questo è il dilemma, oggi. La risposta risiede nell’esatta combinazione di entrambe.

Ansia a parte, la scelta del vestito per le invitate d’onore costituisce probabilmente una delle parti più divertenti nell’organizzazione di un matrimonio. Questo in quanto il fatidico momento vede coinvolte amiche, sorelle e con loro tutte quelle donne che occupano un posto speciale prima di tutto nel cuore della sposa.

Tradizione – che giunge d’oltreoceano – vuole possibilmente le cosiddette damigelle vestite tutte allo stesso modo, e che la mise scelta rispecchi il più possibile il dress-code a caratterizzare le nozze, magari in armonia con i colori favoriti dalla sposa per bouquet e decorazioni. Oggi, e fortunatamente per giunta, le nuove tendenze offrono una marea di spunti a tal proposito.

Guida aggiornata all’abito da damigella: quali regole (non) seguire

Non si tratta più solo e soltanto di saper scegliere un modello adeguato, piuttosto che un altro: a fare la differenza è senza ombra di dubbio l’originalità. Le damigelle appaiono ancora coordinate ma non necessariamente l’abito indossato deve essere il medesimo per tutte, rischiando di mortificare la silhouette di una mentre esalta appieno le forme di un’altra.

È bene che ogni damigella possa valorizzare sia il proprio aspetto che la propria personalità. Insomma, ognuna dovrebbe poter scegliere il modello che preferisce e che meglio valorizza la propria fisicità, non per questo rinunciando all’armonia con i vestiti delle altre.

Uno scollo a fascia, ad esempio, metterà in risalto la linea di spalle definite ed allenate – come vediamo nel modello in foto proposto da Oscar de la Renta – mentre uno in stile impero renderà otticamente più larghe e toniche delle spalle strette.

L’alternativa fornita da Mango, nell’ultimo caso descritto, risulterà più calzante. Sul filone di questa nuova libertà gli abiti da damigella dovrebbero vantare lo stesso colore, quello scelto dalla sposa, magari per i fiori, e lo stesso tessuto.

Come modernizzare ancora di più la tradizione, in questo caso? Puntando piuttosto su di una fantasia, ripresa negli abiti o negli accessori da tutte le ragazze.

In alternativa si potrebbe pensare di optare per degli abiti che rispecchino lo stile del matrimonio ma che siano tutti diversi tra loro, o magari abbinati a coppie.

In quanto alle stampe – e siamo nell’anno giusto secondo le tendenze vigenti – quelle che vanno per la maggiore sono sicuramente quelle romantiche e floreali, perfette per l’atmosfera tipica di un matrimonio, così come quelle astratte, colorate e sbarazzine.

Ma veniamo al dunque: le celebrities saranno state in grado di osservare più o meno pedissequamente le regole, da buone invitate alla miriade di matrimoni in estate? Stiamo a vedere.

Belen Rodgriguez

Belen Rodriguez, in occasione del chiacchieratissimo matrimonio della sorella, ha dato il meglio di sé scegliendo non uno, ma ben due abiti.

Il primo, quello da damigella, vantava un lussuoso tessuto satin ed ambrato che ben si sposava (quantomeno) alla sua carnagione latina. Le linee scivolate e discrete dell’abito le conferivano invece grande sofisticatezza, mentre lo scollo esaltava le sue.

Il secondo abito, color champagne e di pizzo da capo a piedi, presentava una silhouette ben più accattivante. Il protagonista? Sicuramente lo spacco vertiginoso.

Giulia De Lellis

Aspramente criticata per la sua scelta, Giulia De Lellis si è perlomeno distinta per originalità.

Il matrimonio era lo stesso, ma lo stile tutt’altro: l’abito lungo dell’influencer romana era una moderna nuvola rosa, se vogliamo romantica, che incarnava appieno l’attualmente amatissima tendenza see through. Gli strati leggeri di velo trasparente mostravano al di sotto l’intimo, rigorosamente dello stesso colore.

Elisabetta Canalis

Altro matrimonio, altra invitata: Elisabetta Canalis ha steso tutti con il suo vestito verde smeraldo al matrimonio dell’amica Diletta Leotta.

C’è chi dice che la showgirl abbia preso spunto dalla magica atmosfera delle Isole Eolie per il suo look: la creazione in oggetto era di Alberta Ferretti, realizzata in chiffon con aperture laterali. Interessante la scelta degli accessori, con orecchini a forma di stella marina come omaggio all’isola.

Chiara Ferragni

Sempre verde, ma questa volta verde acqua, l’abito esibito da Chiara Ferragni.

La queen delle influencer ha indossato per la medesima occasione un capo da sogno di Celia Kritharioti. Le linee fluide erano impreziosite da dettagli luminosi, mentre il nodo frontale apriva la strada allo scollo a “V”. Promossa anche lei, per noi.