Fonte: IPA Paolo Carullo e Miriam Leone

Forse per via dell’arrivo della primavera, Miriam Leone si è abbandonata alla più dolce delle nostalgie. L’attrice, romantica e innamorata, è tornata a pensare al suo giorno più bello (almeno dopo la nascita del suo piccolo Orlando): il sì al grande amore Paolo Carullo. E in un gesto di tenera condivisione ha mostrato ai propri affezionati fan alcune foto mai mostrate prima, quelle della prova dello splendido abito che sarebbe infine diventato il suo vestito da sposa.

Su Instagram le foto mai mostrate

Se il giorno più dolce è quello del sì, il divertimento è nei giorni che vengono prima. Tra i momenti più gioiosi di ogni sposa c’è la scelta dell’abito da sposa, da compiere con l’irrinunciabile aiuto di amiche, mamma e sorelle. Ed è proprio quell’indimenticabile momento che Miriam Leone, a quasi 4 anni dalle nozze, ha scelto di condividere con i propri follower su Instagram.

“Un bellissimo ricordo da condividere…” ha scritto l’attrice sotto un carosello di foto che la ritraggono nei camerini di un negozio Dior, fu infatti la stilista Maria Grazia Chiuri (la stessa che vestì la sposa Ferragni) a disegnare l’abito scelto dall’attrice per marciare verso l’altare. “Che emozioni incredibile!!!” ha commentato Miriam ripensando a quei momenti. Vissuti assieme all’amica e stylist di fiducia Claudia Scutti: “Se state facendo prove per il vostro abito portate con voi un’amica/o come Claudia che vi faccia foto così belle!”.

Si tratta di ritratti spontanei e giocosi, che mostrano Miriam visibilmente emozionata, splendida sotto il lungo velo a corredo del classico e principesco abito di pizzo. E in foto spunta anche qualche accessorio che, alla fine, l’attrice scelse di non indossare. Come, ad esempio, la bucolica coroncina di fiori e spighe che Leone provò con un’ampissima gonna di tulle. Il suo look fu più classico e romantico, ma secondo i suoi affezionati fan, Miriam avrebbe potuto indossare con “classe ed eleganza” persino un “sacco dell’immondizia”.

Il più bel abito da sposa di Miriam Leone

Il lungo abito in pizzo, con ricami di spighe di grano fatti a mano, è decisamente il più bello ma non l’unico tra gli abiti da sposa di Miriam Leone. Furono tre, infatti, i cambi di look dell’attrice il giorno delle nozze. Dopo aver presenziato alla cerimonia con il capolavoro artigianale che oggi ricorda con commozione, Miriam ha scelto – per cena e taglio della torta – di passare a un pratico abito con scollo a cuore e gonna alle caviglie, sempre in pizzo e con uno stile lievemente vintage. Per la festa e le danze, infine, l’attrice ha scelto un abito sottoveste dallo scollo a V e dal profondo spacco, sensualissimo e provocante.

Le nozze da sogno con Paolo Carullo

Tra poco, Miriam Leone e Paolo Carullo festeggeranno i primi quattro anni da marito e moglie. La coppia è convolata a nozze nell’estate del 2021, dopo due anni di fidanzamento discreto e ben lontano dai riflettori, ma non per questo meno intenso. Conosciuto per caso a casa di amici in Toscana, “ho trovato l’unico siciliano della festa”, Paolo è stato l’uomo in grado di far cambiare idea a Miriam sul matrimonio. “Non avevo l’esigenza di sposarmi, quando ho incontrato mio marito ho detto: ‘Con lui sì’, è proprio la persona che fa la differenza”, raccontò in seguito l’attrice a Verissimo. La famiglia si è ben presto allargata, accogliendo, il 29 dicembre 2023, il piccolo Orlando.