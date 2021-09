Guenda Goria mostra i segni dell’operazione: “Ho un gran desiderio di vivere”

editato in: da

Dopo una lunga attesa, finalmente Guenda Goria ha fatto un altro passo avanti nella lotta contro l’endometriosi, una malattia che la affligge ormai da molto tempo. Nelle ore scorse si è sottoposta ad un’operazione, e adesso ha deciso di aggiornare i suoi fan mostrando i segni che sono rimasti sul suo corpo.

“Vi annuncio con gioia che l’intervento è andato molto bene. Ora mi sto riprendendo pian piano” – ha scritto Guenda su Instagram, ringraziando poi i medici del San Raffaele che l’hanno seguita nella sua degenza. E un pensiero speciale è andato anche ai suoi follower: “In questi giorni mi avete dato tanto affetto e ho sentito la vicinanza di tantissime donne come me. Grazie. Ma la gioia più grande è stato sapere che, grazie al mio post, alcune di voi si sono rispecchiate nei miei sintomi e hanno deciso di fare delle analisi approfondite e hanno scoperto di soffrire di endometriosi”.

Questa malattia colpisce purtroppo moltissime donne, ma diagnosticarla è ancora piuttosto difficile. Senza contare il fatto che, molto spesso, i suoi sintomi vengono sottovalutati. Guenda Goria aveva iniziato a raccontare della sua battaglia contro l’endometriosi solo qualche mese fa: la diagnosi, per lei, è arrivata solo dopo la fine della sua esperienza al Grande Fratello Vip, ma già da molto tempo combatteva contro la malattia. Finora ha atteso che ci fossero le giuste condizioni per procedere con l’intervento, e finalmente è arrivato il suo turno.

La figlia di Maria Teresa Ruta aveva scritto un bellissimo post poco prima di andare sotto i ferri, dando prova di grande forza. E adesso che è tutto finito, ha voluto raccontare come si sente: “Ho superato il mio primo giorno di scuola, adesso ho un gran desiderio di vita”. Nelle foto che ha condiviso su Instagram, si vedono i cerotti sulla pancia, nei punti in cui i medici sono intervenuti. Ora dovrà probabilmente restare in ospedale per qualche giorno, poi sarà dimessa e continuerà il percorso di ripresa a casa, rimanendo ancora a riposo. Ma un grande ostacolo l’ha ormai lasciato alle spalle.

Guenda Goria non è l’unica ad aver affrontato questo delicato argomento negli ultimi mesi. Tra le molte, anche Laura Torrisi, che si è già sottoposta a diverse operazioni contro l’endometriosi, e Giorgia Soleri, la fidanzata di Damiano David dei Måneskin, che ha raccontato il suo percorso su Instagram.