Damiano David, Giorgia Soleri mostra i segni dell’operazione su Instagram

editato in: da

Maneskin al Campidoglio, la band romana riceve la Lupa Capitolina

Giorgia Soleri, fidanzata di Damiano David dei Måneskin, mostra su Instagram i segni dell’operazione che ha subito qualche giorno fa. Un intervento per sconfiggere l’endometriosi, una patologia insidiosa e che ancora poche persone conoscono. Modella e attrice, Giorgia si è impegnata in prima linea per raccontare questa malattia e portare una maggiore consapevolezza.

Spesso infatti, proprio come è accaduto a lei, la diagnosi arriva dopo anni di sofferenza e di sintomi che le donne non riescono a spiegare. “Una malattia cronica e invalidante, ancora sotto diagnosticata – ha spiegato Giorgia -. La media è di 4-8 anni, io ce ne ho messi 11, conosco personalmente ragazze a cui ne sono serviti 15, 20, 25”. La speranza della fidanzata di Damiano David è quella di riuscire ad aiutare tante donne con la sua testimonianza.

“Se, tramite la mia testimonianza – ha svelato -, riuscissi ad aiutare anche solo il 3% di queste donne (a cercare una diagnosi, a sentirsi meno sole, a trovare il coraggio di cambiare medico o di pretendere rispetto da chi non fa altro che invalidare il nostro dolore) significherebbe che circa 700 donne (arrotondando per difetto) potrebbero migliorare o provare a migliorare la loro qualità di vita”.

Così Giorgia ha scelto di postare le foto in cui mostra i cerotti che le coprono l’addome dopo l’intervento. Un gesto importante che dimostra, ancora una volta, la forza e il coraggio della compagna di Damiano David. La Soleri infatti ha deciso di non nascondere nulla, parlando con grande sincerità anche delle sue paure e del dolore post-operatorio, della fatica a riprendersi, della stanchezza e dei momenti di sconforto. A sostenerla tantissime persone, ma soprattutto Damiano David. Il frontman dei Måneskin e l’attrice sono legati da diversi anni. Proprio per amore dell’artista, Giorgia si sarebbe trasferita da Milano a Roma.

Una love story importante, vissuta sempre lontano dai riflettori e nel più stretto riserbo, svelata solo di recente quando Damiano ha deciso di condividere uno scatto su Instagram. È stato proprio lui fra i primi a commentare il post in cui la Soleri annunciava l’operazione per combattere l’endometriosi. “Spacca tutto!”, le ha scritto il cantante che continua a rimanere al suo fianco in questa battaglia.