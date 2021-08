Damiano David, Giorgia Soleri svela come sta dopo l’operazione: “Tanto dolore”

editato in: da

Giorgia Soleri, fidanzata di Damiano David, racconta i giorni successivi all’operazione che ha affrontato per sconfiggere l’endometriosi. Modella e influencer, con grande coraggio Giorgia ha scelto di condividere la sua esperienza sui social per aiutare altre donne che sono nella sua stessa situazione.

La compagna del leader dei Måneskin lotta contro l’endometriosi da quando era adolescente. Si tratta di una patologia cronica e invalidante, caratterizzata dalla presenza di endometrio, il tessuto che riveste la cavità uterina al di fuori dello stesso utero. Nelle Stories di Instagram, Giorgia non si è nascosta, parlando del dolore post operatorio e delle difficoltà che sta affrontando in questi giorni.

“Io non sto bene – ha confessato -. Ho subito un’operazione. Hanno tolto, tagliato, ricucito, sistemato i danni della malattia accumulati in anni e anni di mancata diagnosi e terapia (che non significa cura, ci tengo a ricordarlo). Ho tanto dolore – ha aggiunto -. Quando passa l’effetto dei medicinali, fatico a respirare a pieni polmoni perché mi sembra di essere un vaso rotto e va bene cosi, non c’è niente di sbagliato”.

Influencer e donna forte, a soli 25 anni, Giorgia ha già affrontato una grande prova. “Devo prendermi il mio tempo e dare modo al mio corpo di rimettersi insieme – ha svelato – considerando che era un corpo già estremamente provato e debilitato prima dell’operazione, ma non è una passeggiata. Rifarei l’intervento? Assolutamente si – ha concluso -. Però ecco: non è una passeggiata di salute. Siamo tutte diverse e il post operatorio è estremamente soggettivo. Non sentitevi sbagliate se il vostro corpo ha bisogno di più tempo”.

Accanto a lei in questo momento delicato non ci sono solo i fan e gli amici, ma soprattutto Damiano David. Il cantante dei Måneskin e la Soleri sono legati da diversi anni, ma solo di recente l’artista era uscito allo scoperto su Instagram, pubblicando uno scatto romantico con la fidanzata, fra abbracci e baci in una sera romana. Un amore forte e maturo, con Damiano sempre accanto alla fidanzata e Giorgia che si era sciolta in lacrime di fronte alla vittoria del gruppo agli Eurovision.