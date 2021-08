Måneskin, Giorgia Soleri operata: Damiano David sostiene la fidanzata

editato in: da

Giorgia Soleri, fidanzata di Damiano David, si opera e il cantante dei Måneskin la sostiene con messaggi di incoraggiamento sui social. La modella e attrice ha raccontato su Instagram la sua lotta contro l’endometriosi, una patologia con cui combatte da moltissimi anni.

“Ho aspettato tanto questo momento – ha scritto Giorgia, pubblicando una foto dall’ospedale -. Il 21 Marzo 2021 è il giorno in cui è arrivata la diagnosi di endometriosi e adenomiosi. In realtà, come per la maggior parte delle persone affette da queste malattie, io lo sapevo già”. La Soleri ha raccontato le sue emozioni di fronte all’operazione e la voglia di conquistare una vita normale dopo anni in cui ha convissuto con i sintomi causati dall’endometriosi.

“Essere qui oggi è una vittoria – ha aggiunto -. E non perché voglia usare quella retorica guerresca che tanto odio dove la malattia è una battaglia da affrontare e il malato un guerriero con addosso la responsabilità della proprio guarigione. No, affatto, è una vittoria perché da domani avrò la possibilità di conoscere un corpo nuovo, che non ho mai avuto la possibilità di vivere: un corpo senza dolori. L’endometriosi fa parte di me da talmente tanto tempo – ha concluso – che non so più nemmeno cosa sia mio e cosa sia suo. Questa operazione è una vittoria perché, da domani, potrò provare a riprendermi una vita che mi appartiene e che per troppo tempo non ho vissuto: la mia”.

Tanti i commenti per sostenere Giorgia che anche su Twitter ha annunciato l’operazione. “Spacca tutto!”, le ha scritto Damiano David, aggiungendo un cuore rosso al suo messaggio. L’attrice e il leader dei Måneskin sono legati da diversi anni. Una storia d’amore vissuta in gran segreto e venuta alla luce solo qualche mese fa quando il cantante ha scelto di condividere su Instagram una foto di coppia.

Durante l’Eurovision, la Soleri ha sostenuto la band romana su Instagram, fra commenti, balli scatenati e le lacrime che sono arrivate al momento della vittoria. Ora tocca a Damiano David sostenere la compagna che sta per affrontare una prova difficile, ma che potrebbe regalarle – come ha raccontato lei stessa – una nuova vita.