Maria Teresa Ruta, il matrimonio a sorpresa del figlio Gian Amedeo: la dedica su Instagram

Momento di grande festa per Maria Teresa Ruta, che nei giorni scorsi ha celebrato il matrimonio di suo figlio Gian Amedeo: quest’ultimo ha deciso di convolare a nozze con la sua fidanzata Francesca organizzando tutto in segreto, e alla fine è stata proprio sua madre a dare la lieta novella sui social, pubblicando alcune foto bellissime.

Gian Amedeo Goria, le nozze con Francesca

Non è facile sposarsi a sorpresa, soprattutto quando si è “figli di”. Ma Gian Amedeo ci è riuscito, e ha regalato un’emozione bellissima alla sua famiglia: il suo desiderio, condiviso dalla compagna Francesca, era quello di dare vita ad una cerimonia semplice e intima, che potesse essere vissuta nel massimo riserbo. Per questo motivo i preparativi hanno preso il via in gran segreto, rivelando la data delle nozze ai pochi invitati (famiglie incluse) solamente 60 giorni prima. Naturalmente, nessun indizio social che potesse “rovinare” il grande momento.

Ma ormai il matrimonio è stato celebrato, proprio come gli sposi avevano tanto sognato, e Maria Teresa Ruta ha deciso di condividere tutta la sua gioia su Instagram. La showgirl ha pubblicato alcune bellissime foto che raccontano quella splendida giornata, rivelandoci qualche dettaglio in più sulla cerimonia di nozze. A quanto si apprende, Gian Amedeo e la sua fidanzata Francesca Claire Splait Horvat hanno pronunciato il fatidico sì lo scorso sabato 30 aprile, in un pomeriggio di sole che li ha baciati nella splendida cornice dell’area archeologica di Nora, in Sardegna.

Lontani dalla loro città, dove tutti li avrebbero riconosciuti, i due innamorati hanno realizzato la loro favola d’amore. Nonostante la semplicità, Francesca non ha voluto rinunciare ad un tocco di eleganza e di lusso. Nel corso della giornata ha sfoggiato tre splendidi abiti bianchi, tutti firmati Demas: per la cerimonia ha scelto un vestito romantico, con pizzi geometrici a decorare il bustino e una coroncina di fiori in testa a sorreggere il velo. Mentre per il taglio della torta ha optato per un abito con maniche a sbuffo e deliziosi pois sul tessuto. Infine, un modello con gonna corta in tulle e strascico, da abbinare ad un paio di occhiali da sole.

Maria Teresa Ruta, il dolce messaggio per il figlio

La dedica di Maria Teresa Ruta per suo figlio è dolcissima: “Perché la vita a volte può trasformarsi in una favola. Questo mi hanno fatto vivere Francesca e Gian Amedeo, che in gran segreto si sono giurati amore eterno” – ha scritto su Instagram – “Un matrimonio romantico nel sito archeologico di Nora perché come ha detto Francesca durante lo scambio delle promesse: ‘Il destino era stanco di aspettare'”.

La storia d’amore dei due novelli sposi inizia infatti molti anni fa, in quel giorno in cui sono venuti alla luce e hanno dormito fianco a fianco nella stessa nursery, alla Mangiagalli di Milano, ignari di quello che sarebbe stato il loro futuro. “‘Gli incontri più importanti sono già combinati dalle anime prima ancora che i corpi si vedano’ – Paulo Cohelo. Ora non mi resta che condividere la mia profonda gioia con voi” – ha concluso Maria Teresa, felicissima per suo figlio.

Anche Guenda Goria, la sorella di Gian Amedeo, ha voluto spendere parole bellissime per i due sposi: “Che cosa posso augurarvi se non tutta la felicità del mondo? Siete meravigliosi. Belli, sani, di gran cuore, semplici e di immenso valore. Vi amo” – ha scritto sul suo profilo Instagram, condividendo anch’essa alcune delle foto più belle della cerimonia.