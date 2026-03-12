Il paradiso delle signore, le anticipazioni del 13 marzo 2026: Irene e Cesare di nuovo vicini

Ufficio stampa Rai Irene, "Il paradiso delle signore"

Nuovo appuntamento, venerdì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de Il paradiso delle signore, la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato “Paradiso delle signore” -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 127. La scoperta di Rosa e le conseguenze del passo indietro di Johnny. Ecco le anticipazioni di venerdì 13 marzo 2026.

Nella puntata precedente del 12 marzo

Giovedì 12 marzo avevamo lasciato i protagonisti della soap così. Irene non riesce a perdonare Cesare, mentre Johnny pensa di farsi da parte continuando a reprimere i suoi sentimenti. Ciro si scusa con Ivana per averla trattata freddamente e la convince a diventare la sua nuova cuoca. Marcello aiuta Valeria a ottenere un incontro con un suo ex socio in affari per la vendita della sua lingerie e la loro intesa non sfugge allo sguardo di Rosa. Il sindaco di Milano ha deciso di conferire un attestato di civica benemerenza a Enrico e Umberto, il quale, nel frattempo, riceve una telefonata preoccupante. Intanto, Ettore e Greta hanno un piano per mettere in cattiva luce Matteo agli occhi di Odile.

Anticipazioni della puntata del 13 marzo 2026

Rosa scopre che la banca Guarnieri ha finanziato una delle società di costruzioni che hanno edificato sui lotti di terreno attiguo al campetto inquinato. Valeria ha strappato una commessa importante grazie all’aiuto di Marcello. Johnny decide di mettere da parte i suoi sentimenti e spinge Irene a riappacificarsi con Cesare. Greta, con uno stratagemma, si introduce in casa Barbieri per cercare il passaporto di Matteo. Al Circolo, ai festeggiamenti di fine riprese, Ettore confessa a Odile che Matteo è andato a Londra, per ottenere informazioni da sua madre, mandato da Umberto e lei compie un gesto eclatante.

Il paradiso delle signore va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16.10. Leggi le anticipazioni della settimana dal 9 al 13 marzo 2026.