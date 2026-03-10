Il paradiso delle signore, le anticipazioni dell’11 marzo 2026: svolta per Johnny

Johnny sta per dichiararsi alla capocommessa e crescono i dubbi su Matteo: trama de "Il paradiso delle signore" dell'11 marzo

Nuovo appuntamento, mercoledì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de Il paradiso delle signore, la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato “Paradiso delle signore” -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 124. Ecco le anticipazioni di mercoledì 11 marzo 2026.

Nella puntata precedente del 10 marzo

Martedì 10 marzo abbiamo lasciato i protagonisti de Il paradiso delle signore così. Concetta si rivolge a Don Saverio affinché trovi una persona che sostituisca Mimmo in Caffetteria. La curiosità di Valeria nei confronti di Rosa cresce sempre di più, soprattutto dopo una piccola rivelazione. Rosa, intanto, dopo aver accettato di indagare sul caso dei terreni inquinati, intervista prima Enrico, in qualità di medico, poi Umberto per aver contribuito, con fondi propri, a salvare tanti bambini: Odile si mostra orgogliosa dello zio. Johnny fatica a reprimere i sentimenti per Irene soprattutto dopo la rottura della ragazza con Cesare.

Anticipazioni della puntata dell’11 marzo 2026

In Caffetteria si presenta per un colloquio Ivana Fabbri, cuoca con ottime referenze proposta da Don Saverio, ma Ciro non sembra affatto interessato. Al Paradiso, nonostante gli sforzi di Valeria, la vendita della lingerie continua ad andar male. I Marchesi hanno sempre più dubbi su Matteo, soprattutto da quando Greta ha scoperto per caso da Marina che Portelli è mancato dal set nei giorni in cui la persona mandata da Umberto si è palesata a Londra dalla loro madre. Marcello aiuta Valeria a ottenere un incontro con un suo ex socio in affari per la vendita della sua lingerie. Delia organizza un incontro per far riappacificare Cesare e Irene e Johnny, che è pronto a dichiararsi alla capocommessa, trova una sorpresa ad attenderlo.

Il paradiso delle signore va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16.10.