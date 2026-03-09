Il paradiso delle signore, le anticipazioni del 10 marzo 2026: Rosa indaga

Ufficio stampa Rai Rosa, "Il paradiso delle signore"

Nuovo appuntamento, martedì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de Il paradiso delle signore, la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato “Paradiso delle signore” -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 122. Ecco le anticipazioni di martedì 10 marzo: Rosa indaga.

Nella puntata precedente del 9 marzo 2026

Nelle puntata del 9 marzo abbiamo lasciato i protagonisti de Il paradiso delle signore così. Enrico, dopo i colloqui avuti in Questura riguardo il campetto inquinato, confessa a Marta il timore che i tempi per arrivare ai responsabili saranno lunghi e lei propone a Rosa di condurre un’indagine. Al Paradiso, prende forma il nuovo corner lingerie e Marcello sembra sempre più apprezzare l’intraprendenza di Valeria.

Umberto continua a perseguire la sua strategia per controllare Ettore, coinvolgendo Matteo e provare a indirizzare Odile verso un lento distacco da Marchesi. Delia spinge Cesare a liberarsi dall’influenza di Rebecca e fare un passo avanti verso Irene, che, però, fatica a reagire e cerca conforto in Johnny, il quale è felice di accoglierla.

Anticipazioni della puntata del 10 marzo 2026

Concetta si rivolge a Don Saverio affinché trovi una persona che sostituisca Mimmo in Caffetteria. La curiosità di Valeria nei confronti di Rosa cresce sempre di più, soprattutto dopo una piccola rivelazione. Rosa, intanto, dopo aver accettato di indagare sul caso dei terreni inquinati, intervista prima Enrico, in qualità di medico, poi Umberto per aver contribuito, con fondi propri, a salvare tanti bambini: Odile si mostra orgogliosa dello zio. Johnny fatica a reprimere i sentimenti per Irene soprattutto dopo la rottura della ragazza con Cesare.

