Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni della settimana dal 9 al 13 marzo 2026

Ufficio stampa Rai Rosa, "Il Paradiso delle Signore"

Il Paradiso delle Signore vive una settimana ricca di svolte: la soap opera in onda su Rai 1 ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 16:10, porta nuove tensioni e scoperte. Ecco cosa succederà ai protagonisti della serie ambientata a Milano tra gli Anni ’50 e ’60, nelle puntate dal 9 al 13 marzo. Iniziata nel dicembre 2015, la soap è ormai arrivata alla ottava stagione. Scopri le anticipazioni della settimana.

Nelle puntate precedenti

Al Paradiso la vita quotidiana è stata scossa da piccoli grandi cambiamenti: Concetta è diventata il volto della novità del Paradiso Market, mentre Marcello ha iniziato a guardarla con occhi diversi. In caffetteria l’assenza di Mimmo ha creato difficoltà organizzative e Mirella ha trovato in lui un confidente, soprattutto per le preoccupazioni legate a Michelino. Sullo sfondo, la cronaca ha ricordato tutti con la notizia da Sanremo sulla morte del cantautore Luigi Tenco.

La galleria ha visto il ritorno di Valeria Craveri, che ha proposto un’idea di lingerie destinata a rianimare il reparto, riaprendo il confronto sulle strategie del negozio. Tra le Veneri la tensione sentimentale si è intrecciata al lavoro: Irene ha vissuto momenti importanti con Cesare, mentre Rebecca ha fatto passi decisivi incontrando la zia Sandra e recuperando una lettera che riporta a una promessa di matrimonio.

Fuori dal negozio, a Villa Guarnieri le indagini e i sospetti hanno acceso contrasti: Ettore è finito sotto la lente di controllo di Umberto, che ha approfondito il passato dei fratelli Marchesi e messo Odile al centro di scelte difficili. Greta ha scoperto movimenti sospetti verso Londra, mentre sul fronte sanitario Enrico ha trovato il possibile nesso tra i disturbi dei bambini e un terreno contaminato, aprendo una pista che condizionerà i giorni successivi.

Anticipazioni della settimana dal 9 al 13 marzo

Lunedì 9 marzo 2026

Enrico, dopo i colloqui avuti in Questura riguardo il campetto inquinato, confessa a Marta il timore che i tempi per arrivare ai responsabili saranno lunghi e lei propone a Rosa di condurre un’indagine. Al Paradiso prende forma il nuovo corner lingerie e Marcello sembra sempre più apprezzare l’intraprendenza di Valeria. Umberto continua a perseguire la sua strategia per controllare Ettore, coinvolgendo Matteo e provando a indirizzare Odile verso un lento distacco da Marchesi. Delia spinge Cesare a liberarsi dall’influenza di Rebecca e fare un passo avanti verso Irene, che però fatica a reagire e cerca conforto in Johnny, il quale è felice di accoglierla.

Martedì 10 marzo 2026

Concetta si rivolge a Don Saverio affinché trovi una persona che sostituisca Mimmo in Caffetteria. La curiosità di Valeria nei confronti di Rosa cresce sempre di più, soprattutto dopo una piccola rivelazione. Rosa, intanto, dopo aver accettato di indagare sul caso dei terreni inquinati, intervista prima Enrico, in qualità di medico, poi Umberto per aver contribuito, con fondi propri, a salvare tanti bambini: Odile si mostra orgogliosa dello zio. Johnny fatica a reprimere i sentimenti per Irene soprattutto dopo la rottura della ragazza con Cesare.

Mercoledì 11 marzo 2026

In Caffetteria si presenta per un colloquio Ivana Fabbri, cuoca con ottime referenze proposta da Don Saverio, ma Ciro non sembra affatto interessato. Al Paradiso, nonostante gli sforzi di Valeria, la vendita della lingerie continua ad andar male. I Marchesi hanno sempre più dubbi su Matteo, soprattutto da quando Greta ha scoperto per caso da Marina che Portelli è mancato dal set nei giorni in cui la persona mandata da Umberto si è palesata a Londra dalla loro madre. Delia organizza un incontro per far riappacificare Cesare e Irene e Johnny, che è pronto a dichiararsi alla capocommessa, trova una sorpresa ad attenderlo.

Giovedì 12 marzo 2026

Irene non riesce a perdonare Cesare, mentre Johnny pensa di farsi da parte continuando a reprimere i suoi sentimenti. Ciro si scusa con Ivana per averla trattata freddamente e la convince a diventare la sua nuova cuoca. Marcello aiuta Valeria a ottenere un incontro con un suo ex socio in affari per la vendita della sua lingerie e la loro intesa non sfugge allo sguardo di Rosa. Il sindaco di Milano ha deciso di conferire un attestato di civica benemerenza a Enrico e Umberto, il quale, nel frattempo, riceve una telefonata preoccupante. Intanto, Ettore e Greta hanno un piano per mettere in cattiva luce Matteo agli occhi di Odile.

Venerdì 13 marzo 2026

Rosa scopre che la banca Guarnieri ha finanziato una delle società di costruzioni che hanno edificato sui lotti di terreno attiguo al campetto inquinato. Valeria ha strappato una commessa importante grazie all’aiuto di Marcello. Johnny decide di mettere da parte i suoi sentimenti e spinge Irene a riappacificarsi con Cesare. Greta, con uno stratagemma, si introduce in casa Barbieri per cercare il passaporto di Matteo. Al Circolo, ai festeggiamenti di fine riprese, Ettore confessa a Odile che Matteo è andato a Londra, per ottenere informazioni da sua madre, mandato da Umberto e lei compie un gesto eclatante.

Cosa succede questa settimana, in sintesi

Inchiesta ambientale — L’indagine sul campetto inquinato prosegue e mette al centro sospetti su finanziamenti e oneri legati alle costruzioni, con Rosa ed Enrico impegnati a scoprire i responsabili.

Tensioni familiari e strategiche — I giochi di potere tra Umberto, Ettore e i Marchesi generano manovre e sospetti che coinvolgono anche Matteo e Odile, mettendo a rischio alleanze consolidate.

Rilancio commerciale — L’intento di rilanciare la vendita della lingerie al Paradiso diventa un fronte centrale: Valeria cerca clienti e Marcello la supporta, mentre Rosa osserva con attenzione le nuove intese.

Crisi sentimentali — Il triangolo tra Irene, Cesare e Johnny continua a evolvere: Johnny lotta con i suoi sentimenti, Irene fatica a perdonare Cesare e Delia prova a favorire una riconciliazione.

Vita di quartiere e lavoro — Le esigenze della Caffetteria e la ricerca di un sostituto per Mimmo portano a nuove assunzioni e a tensioni tra Ciro e le persone proposte da Don Saverio, come Ivana.

Rivelazioni e conseguenze — Scoperte legate alla banca Guarnieri e ai finanziamenti gettano nuova luce sulle responsabilità delle costruzioni vicino al campetto, aggravando la posta in gioco per più famiglie e personaggi.