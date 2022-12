Leonardo Del Vecchio e Anna Castellini divorziano dopo 6 mesi. E l’accordo è milionario

Sembrava una di quelle fiabe a lieto fine con il principe che sposa la sua bella principessa, eppure si è già tutto concluso in un nulla di fatto. Stando a un’indiscrezione del settimanale Chi, Leonardo Maria Del Vecchio e Anna Castellini Baldissera hanno divorziato dopo appena 6 mesi dal loro (secondo) matrimonio, con un accordo milionario. Del resto lui è l’erede del compianto patron di Luxottica, mentre lei di una delle più note (e ricche) famiglie milanesi. Una coppia d’oro, come si suol dire.

Leonardo Del Vecchio e Anna Castellini, le nozze da sogno

Sono giovani e belli, ma soprattutto ricchissimi. Leonardo Del Vecchio e Anna Castellini sembrano una di quelle coppie uscite da una fiaba o da una delle nostre serie tv preferite. Di quelle che ci fanno sognare ad occhi aperti ogni volta che vediamo anche solo un selfie scattato insieme durante uno dei loro soggiorni di lusso. Eppure qualcosa si è incrinato nella loro relazione al punto da decidere di divorziare dopo appena 6 mesi dalle nozze celebrate a Saint-Tropez.

I due in verità avevano già celebrato il matrimonio con rito civile nel mese di settembre 2021 nella sala delle celebrazioni di Palazzo Reale a Milano, ma è stato questa estate il grande evento. La fastosa cerimonia si è svolta lo scorso giugno nella splendida cornice di Château de la Messardiè, un castello del 19esimo secolo che domina la baia e i vigneti circostanti. Lui elegantissimo in tight, lei una vera principessa con un lungo e romantico abito bianco a sirena ricoperto di prezioso pizzo. Insomma, la coppia perfetta.

Ma la perfezione non esiste e, a distanza di pochissimo tempo, questo idilliaco sogno d’amore sembra essersi infranto, stando alle indiscrezioni circolate insistentemente in questi giorni.

Leonardo Del Vecchio e Anna Castellini, divorzio milionario

Fonti vicine alla coppia hanno rivelato che l’accordo di divorzio sarebbe già pronto e si parla (ovviamente) di cifre a sei zeri. Del resto parliamo di due giovani esponenti di spicco dell’alta società italiana, a cominciare da Leonardo Maria Del Vecchio che porta sulle spalle l’eredità di un padre importante, fondatore di Luxottica, scomparso il 27 giugno all’età di 87 anni. E poi c’è lei, che in quanto a eredità non sfigura di certo: Anna Castellini Baldissera – questo il suo nome completo – è una splendida modella, figlia di uno dei più noti immobiliaristi di Milano e della fondatrice del marchio COIN. Una famiglia importante e in vista che, come se non bastasse, vanta anche antiche origini aristocratiche.

In un primo momento Dagospia aveva parlato di un accordo da 40 milioni di euro, ma le cifre sono nettamente inferiori (si fa per dire): il divorzio del rampollo di Luxottica ammonterebbe a 4 milioni di euro, stando ai rumors. Sulle cause di questa repentina separazione, invece, aleggia ancora il mistero. C’è chi le attribuisce semplicemente alla loro giovane età (lei ha poco più di 20 anni) e a una decisione avventata, presa in breve tempo e senza riflettere fino in fondo. Ma non ci è dato saperlo, almeno per il momento: la coppia non ha rilasciato dichiarazioni in merito.