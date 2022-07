Rocco Basilico, l’erede a sorpresa di Luxottica che è fidanzato con una modella

La morte di Leonardo Del Vecchio, imprenditore milanese e fondatore di Luxottica, ha colpito tutti. E ha inevitabilmente spostato l’attenzione sulla enorme eredità di quello che era, a tutti gli effetti, uno degli uomini più ricchi d’Italia (e del mondo). Un patrimonio – stimato in circa 30 miliardi di euro – che è stato diviso equamente tra otto persone, in primis i figli Claudio, Marisa, Paola, Leonardo Maria, Luca e Clemente. Poi naturalmente l’amatissima moglie, Nicoletta Zampillo. E, infine, un nome che ha destato parecchia sorpresa: Rocco Basilico, nato dal matrimonio tra Nicoletta e il banchiere Paolo Basilico e fidanzato con una bellissima modella.

Chi è Rocco Basilico, il manager ed erede di Luxottica

Come anticipato, Rocco Basilico è un giovane manager nato dal primo matrimonio di Nicoletta Zampillo con il banchiere Paolo Basilico. La sua è una carriera iniziata prestissimo, non appena uscito dall’Università Cattolica di Milano dove si è laureato in Economia, per poi fare il suo ingresso ufficiale nell’azienda di famiglia.

Basilico ha cominciato a lavorare per Luxottica a soli 23 anni, a partire dal 2013, e da quel momento il suo è stato un percorso in ascesa. Attualmente ricopre il ruolo di Chief Wereables Officer per Luxottica e di Amministratore Delegato di Oliver Peoples, un’azienda che produce (ovviamente) occhiali da sole e da vista in pieno stile vintage, traendo ispirazione dai grandi divi di Hollywood come Gregory Peck, Jack Nicholson e Bradi Pitt, solo per citarne alcuni.

Il suo nome è stato una vera sorpresa. Inizialmente si era supposto che la vedova Del Vecchio avrebbe ereditato il 25 % del patrimonio dell’imprenditore, ma così non è stato. L’eredità è stata divisa equamente tra lei, Rocco e gli altri sei figli al 12,5%. “È stata una proposta di mio marito quella di includere mio figlio Rocco nel testamento e io ho accettato volentieri”, ha dichiarato Nicoletta Zampillo.

Sonia Ammar, chi è la fidanzata di Rocco Basilico

Rocco Basilico era ai più sconosciuto, ma oggi il suo nome è sulla bocca di tutti non solo per via dell’eredità del patrigno, ma anche per la sua bellissima fidanzata: si tratta di Sonia Ammar, modella di origine francese da quasi 800mila follower su Instagram. Classe ’99 e nata a Parigi, Sonia è una bellezza mozzafiato: viso da bambola, lunghi capelli castani, grandi occhi blu e un sorriso che ammalia.

È figlia del celebre produttore cinematografico Tarak Ben Ammar (fondatore della società che possiede la Eagle Pictures, tanto per intenderci) nonché socio di Silvio Berlusconi. Insomma, il mondo patinato dello spettacolo e delle passerelle sembrava già scritto nel suo destino: Sonia è un’artista a tutto tondo, ha una splendida voce ed è anche un’attrice talentuosa. Ha esordito sul palcoscenico nel musical Les Amants de la Bastille quando era soltanto una bambina, poi ha preso parte ad alcune produzioni per il grande schermo, in ultimo scelta nel cast di Scream 5, nuovo capitolo della saga horror di Wes Craven. In ultimo ha anche trovato il tempo di laurearsi alla Berkley University: una ragazza d’oro.

Sonia Ammar e Rocco Basilico non sono mai stati tipi da gossip, nonostante la fama che li precede. Una coppia giovane e bella, che siamo certi continuerà a far parlare di sé d’ora in poi.