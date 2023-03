Charlene di Monaco dà buca a Charles Leclerc e Alberto la tradisce

Alberto di Monaco è volato in Bahrain per assistere al primo GP di Formula 1. Il Principe però ha trascorso il weekend da solo, senza sua moglie Charlene di Monaco, malgrado sia una tifosa e una grande amica del ferrarista Charles Leclerc. Sarà stata la sua lontananza ma Alberto ne ha approfittato per “tradire” la moglie facendosi sorprendere ai box delle scuderie rivali, da Red Bull a Mercedes.

Alberto va in Bahrain senza Charlene di Monaco

Alberto ha dunque lasciato a casa Charlene di Monaco e i suoi figli Jacques e Gabriella per godersi un weekend di relax e spettacolo al rombo dei motori della F1, uno sport seguitissimo in famiglia. Non potrebbe essere altrimenti visto che il Principe ospita uno degli appuntamenti più attesi, il Gran Premio di Montecarlo.

È sembrato strano che Charlene abbia deciso di non accompagnare il marito. Lei è sempre presente durante la gara che si svolge nel Principato ed è legata da una profonda amicizia col pilota della Ferrari Charles Leclerc che a seguito più volte lontano da casa per fare il tifo a bordo pista. La Principessa ha tra l’altro spesso manifestato il suo affetto per lui, abbracciandolo pubblicamente.

Dunque, perché ha lasciato andare da solo Alberto? È evidente che il solito pettegolezzo sulla crisi tra i due non regge più. Anche perché la coppia è stata vista insieme partecipare il primo di marzo in occasione della inaugurazione della Testimonio Nursery, una scuola materna innovativa dove tutti gli spazi sono stati progettati per sostenere e accogliere nei migliori dei modi i bambini. Charlene era apparsa di ottimo umore, ha posato sorridente assieme al marito e si è intrattenuta coi piccoli ospiti che le hanno regalato un mazzo di fiori. Per l’evento la Principessa ha optato per un look semplice ma non per questo meno costoso e griffato. Il trench di Akris, color cammello, costa infatti 4.450 euro e gli accessori erano tutti firmati Dior.

Esclusa quindi la crisi con Alberto, Charlene avrà deciso di restare a Montecarlo per badare ai figli, Jacques e Gabriella, approfittando per riposarsi dato che ancora non si è del tutto ripresa dalla grave infezione che nel 2021 la colpì a naso, gola e orecchie mettendo a rischio la sua stessa vita.

Alberto di Monaco “tradisce” Charlene

Sta di fatto che assente la moglie, il Principe ne ha approfittato per far visita ai rivali della Ferrari, tradendo così sportivamente il credo di Charlene. Il giorno prima della gara ha così incontrato Hamilton e l’indomani è stato visto parlare con Christian Horner, Team Principal della Red Bull, anche se ufficialmente era in Bahrain a sostenere il pilota monegasco Leclerc che purtroppo è stato costretto ad abbandonare la gara per un guasto alla sua monoposto. Insomma, Alberto ha fatto quello che non avrebbe mai potuto fare alla presenza di sua moglie Charlene.