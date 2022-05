Charlene di Monaco al GP per Leclerc: Alberto si dà una calmata

Charlene di Monaco e Gabriella alla Monte-Carlo Fashion Week: look pazzeschi

Charlene di Monaco è attesa al Gran Premio di Montecarlo che si tiene domenica 29 maggio. La presenza della Principessa tranquillizza Alberto che lo scorso anno si è trovato da solo a presenziare a uno degli eventi più importati dell’anno.

Charlene di Monaco, l’amicizia con Leclerc

Charlene di Monaco è una grande appassionata d Formula 1 e in particolare ha un pilota del cuore, Charles Leclerc, campione della Ferrari e cittadino monegasco. I due sono legati da una profonda amicizia e sarebbe per lei meraviglioso vederlo trionfare e poterlo premiare personalmente. In passato, la Principessa e il Pilota sono stati fotografati insieme in pista e sono stati immortalati mentre si scambiavano gesti intimi e affettuosi.

Dunque, Charlene non può mancare a questo importante appuntamento. Anzi pare il GP di F1 a Montecarlo sia uno di quei famosi eventi che compaiono nella lista degli impegni istituzionali cui la Principessa è obbligata a partecipare per contratto, ammesso che il famoso contratto tra le e Alberto che vale 12 milioni di euro sia vero.

Charlene di Monaco, Alberto si tranquillizza al GP di F1

In ogni caso, sembra che Alberto si sia dato una calmata sapendo che sua moglie presenzierà al GP. Lo scorso anno fu il primo evento in cui si notò l’assenza di Charlene. Era il 23 maggio e la Principessa si trovava già in Sudafrica dove si era recata per promuovere un’iniziativa in difesa dei rinoceronti. Il suo soggiorno doveva essere di pochi giorni e sarebbe tornata in tempo per la gara automobilistica. Ma le cose andarono diversamente. La moglie di Alberto fu colpita da una grave infezione a naso, gola e orecchie che per mesi le ha impedito di rientrare a casa, mettendo in serio pericolo la sua vita.

A maggio dello scorso anno ancora la gravità della situazione non era chiara, ma l’assenza di Charlene al GP di Montecarlo si fece notare, tanto che già si parlò di una crisi matrimoniale con Alberto. La sua presenza quest’anno invece dovrebbe smorzare ulteriormente i pettegolezzi. Anche se le due ultime uscite col marito ha mostrato una Principessa fredda e distaccata.

Charlene di Monaco al fianco di Alberto

D’altro canto, le cose sembrano andare meglio nelle ultime settimane. Charlene è apparsa sorridente e in ottima forma alla Monte-Carlo Fashion Week dove ha sfilato con la figlia Gabriella. E dopo mesi di silenzio, in un’intervista ha raccontato della sua malattia definendosi più “serena”, ma il percorso è “stato lungo e doloroso”. Mentre per quanto riguarda la presunta crisi con Alberto, ha ribadito che la loro relazione è forte e ha definito i pettegolezzi sulla sua vita privata “deplorevole”. La vera prova del nove dunque sarà proprio il GP di F1 quando Charlene e Alberto saranno di nuovo fianco a fianco.