Charlotte Casiraghi, il segreto condiviso con Charles Leclerc

Fonte: Getty Images Charlotte Casiraghi e Beatrice Borromeo in dolce attesa: look a confronto

Charlotte Casiraghi, che sarebbe incinta del terzo figlio, condivide con Charles Leclerc un triste evento, la morte prematura dei propri padri. Entrambi hanno vissuto la perdita del genitore in modo silenzioso, cercando di andare avanti al di là del dolore e del vuoto lasciato da una figura così importante nella crescita di una persona.

Charlotte Casiraghi, il dolore per la morte del padre

Charlotte Casiraghi ha perso il padre Stefano quando aveva appena 4 anni. Appassionato di motonautica, Stefano Casiraghi morì il 3 ottobre 1990 a seguito di un incidente avvenuto nel corso dei campionati del mondo offshore a Montecarlo. L’imbarcazione si rovesciò e lui perse la vita a causa dell’impatto con l’acqua. Lasciò così Carolina di Monaco sola a badare ai tre figli piccoli, Andrea, Charlotte e Pierre. I due si erano sposati nel 1983 e il terzogenito era nato nel 1987.

Charlotte Casiraghi non ha mai voluto parlare troppo del padre scomparso prematuramente, ma in una rara intervista ricordò “il dolore brutale” provato quando era ancora una bambina. Dopo il tragico incidente Carolina di Monaco era distrutta, prese i tre bambini e si rifugiò con loro Saint-Rémy-de-Provence, un borgo medievale all’interno della Provenza.

In quell’intervista Charlotte, che oggi aspetterebbe il terzo figlio, ammise di essere stata “attraversata da emozioni violente”. E ha confessato di essersi fatta molti interrogativi: “Quando sei di fronte a una morte brutale durante l’infanzia, nulla è dato per scontato. Mi chiedevo: Perché sono in questo corpo? Perché esisto?”. Ad aiutarla in questo difficile percorso di superamento del dolore sono stati i libri, la poesia, la letteratura, la filosofia di cui è un’appassionata. Proprio grazie a quest’ultima ha trovato “la cura” della sua anima, tanto da pubblicare degli scritti.

Proprio nel suo libro, Arcipelago delle passioni, aveva parlato di suo padre: “La perdita condensa tutte le passioni e tutte le emozioni. Mio padre è una presenza costante nella mia vita? Sì, certo. La perdita ci induce ad attingere al nostro coraggio per superare la paura della perdita stessa. Quindi forse è mio padre che mi ha dato questo coraggio. Lui era una persona molto coraggiosa”.

Charles Leclerc, quando morì suo padre

Anche Charles Leclerc ha vissuto un dolore molto simile a quella di Charlotte. Infatti, ha perso suo padre Hervé nel 2017, a causa di una lunga malattia, appena due anni dopo la scomparsa dell’amico Jules Bianchi a seguito di un incidente nel GP del Giappone.

L’impatto della scomparsa del padre, raccontò, è stato importante nel suo processo di maturazione. In un’intervista raccontò del suo dolore: “Dopo la morte di Jules, la scomparsa di mio padre che mi aveva sempre seguito è stata un secondo shock. È stata dura. Non c’è nulla in grado di prepararti al momento in cui perdi tuo padre”. E come Charlotte ha affermato: “Sono diventato più maturo perché la sua perdita mi ha fatto diventare più responsabile, crescendo come uomo. Mentalmente sono diventato più forte che mai. Perdere il padre così presto nella vita è qualcosa che ti cambia per sempre”. E ha proseguito: “Mio padre era il mio fan numero uno. Ci teneva che fossi forte in ogni gara. Ero sicuro che avrebbe voluto che fossi lì e vincessi per lui, anche se è stato il modo peggiore per prepararsi a un GP”.

Charlotte, che è lontana cugina del Principe Harry, e Charles sono entrambi di Monaco. Per altro il pilota della Ferrari è molto amico della Principessa Charlene, zia della Casiraghi.