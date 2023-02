Charlotte Casiraghi, la relazione segreta con Harry

Fonte: Getty Images Charlotte Casiraghi e Beatrice Borromeo in dolce attesa: look a confronto

Charlotte Casiraghi, che sarebbe incinta del terzo figlio, è segretamente legata a Harry. O meglio la sua è una innocente relazione col secondogenito di Carlo e Diana. A tenerli uniti infatti ci sarebbe un vincolo di parentela, in altri termini sarebbero lontani cugini.

Il legame tra Harry e Charlotte Casiraghi è segreto, semplicemente perché pochi sono a conoscenza dell’intreccio familiare che li lega. A renderlo di pubblico dominio ora che l’incoronazione di Carlo si avvicina è l’esperto in questioni reali André Peyregne che in un’intervista a Gala ha sottolineato il legame di sangue che c’è tra Re Carlo e Alberto di Monaco e di conseguenza con Harry e Charlotte Casiraghi.

Alberto di Monaco e Carlo, i cugini amici

Carlo e Alberto sono infatti cugini e al di là dei loro vincoli parentali, sono uniti da una sincera amicizia che dura da una vita. Il Re e il Principe hanno molti interessi in comune, primo fra tutti quello dell’ambiente. Entrambi sostengono reciprocamente le iniziative benefiche dell’uno e dell’altro a favore dell’ambiente. Quando l’occasione si presta, si incontrano molto volentieri. Tutte le volte che Alberto va a Londra, se possibile, pranza con Carlo. E Il Principe insieme a sua moglie Charlene di Monaco è stato il primo tra le teste coronate ad accettare l’invito del Sovrano alla sua incoronazione.

Come ha sottolineato Peyregne: “I rapporti tra i Windsor e i Grimaldi sono sempre esistiti e continuano ad esistere”. L’esperto ha tra l’altro compiuto diverse ricerche per poter individuare l’origine di questa parentela: “Bisogna risalire al XV secolo perché gli alberi genealogici delle due famiglie si incrocino”. Le relazioni tra le due famiglie non si sono mai interrotte e Carlo ed Alberto si sono trovati, tra loro è nata un’amicizia che dura ancora oggi.

“Negli anni Settanta quando erano ancora single, spesso venivano affiancati nei ricevimenti e nelle feste di Corte”, racconta Nicolas Fontaine, sul sito Histoires royales. Alberto ha confermato in prima persona questo legame speciale con Carlo: “Siamo sempre stati in coppia perché eravamo i due scapoli reali” e questo li faceva molto sorridere.

Charlotte Casiraghi e Harry, il legame segreto

La stretta amicizia tra Carlo e Alberto non si è ricreata tra le generazioni più giovani delle due famiglie, però il legame di sangue resta. Così, i figli e i nipoti del Principe sono imparentati coi figli e i nipoti del Re. In particolare i media francesi hanno voluto tracciare una linea di continuità coi rami cadetti, rappresentati da Charlotte Casiraghi per i Grimaldi e da Harry per i Windsor.

Charlotte e Harry non si conoscono molto bene, perché in effetti non avendo particolari doveri di Corte hanno avuto poche occasioni per incontrarsi. Ma qualche anno fa la Casiraghi ha avuto modo di conoscere personalmente il secondogenito di Carlo e Diana durante una visita a Buckingham Palace.