Charlotte Casiraghi incinta, l’inestimabile regalo di Alberto di Monaco

Fonte: Getty Images Charlotte Casiraghi e Beatrice Borromeo in dolce attesa: look a confronto

Charlotte Casiraghi, che sarebbe incinta del terzo figlio, avrebbe ricevuto dallo zio Alberto di Monaco la promessa di un regalo che per lei ha un valore inestimabile. In qualche modo significherebbe la salvezza del suo matrimonio con Dimitri Rassam. Il Principe infatti potrebbe donare al nipote acquisito la cittadinanza monegasca.

Charlotte Casiraghi, la gravidanza contrastata

Stando alle indiscrezioni di Voici, per altro mai confermate ufficialmente ma date dalla stampa francese per vere, Charlotte Casiraghi aspetta il terzo figlio. Lei è già mamma di Raphaël, avuto dalla relazione con Gad Elmaleh, e Balthazar nato dall’amore per il marito Dimitri Rassam. Dunque, la coppia starebbe aspettando il loro secondo bebè. Il parto è previsto per l’inizio dell’estate e Charlotte spererebbe in una femmina dopo due maschi.

La gravidanza della Casiraghi però è piuttosto contrastata, malgrado lei ogni volta che si mostra in pubblico è sempre più meravigliosa, come durante la settimana della moda di Parigi dove ha indossato il tailleur rosa di Chanel.

Sua madre Carolina di Monaco non ha accolto positivamente la dolce attesa della figlia, ma nemmeno la suocera Carole Bouquet che in una recente intervista ha fatto sapere di non volere alcuna responsabilità nella cura del nipotino. A questa situazione di ostilità si aggiunge, sempre stando ai rumors, un certo gelo tra Charlotte e suo marito Dimitri che sembra più interessato al lavoro che alla famiglia, tanto che è partito per un breve viaggio a Hollywood per promuovere il suo film sui tre moschettieri che diventerà una saga, lasciando da sola la moglie incinta coi due figli piccoli.

Charlotte Casiraghi, la solidarietà di Charlene di Monaco e Alberto

Gli unici che paiono sostenere con caloroso affetto la Casiraghi sono Charlene e Alberto di Monaco. La Principessa tra l’altro pare abbia saputo anticipatamente della gravidanza prima di Natale. È sorprendente questa confidenza, visto che zia e nipote non hanno mai avuto un rapporto molto profondo, anche in conseguenza del fatto che Charlene e Carolina non si sono mai piaciute e comprese.

Ma forse questa gravidanza che alla famiglia Grimaldi è apparsa inaspettata, visto i venti di crisi tra Charlotte e Dimitri, ha fatto mettere da parte astio e tensioni da parte di Charlene di Monaco che è appena uscita da un periodo molto duro a causa della grave infezione che nel 2021 l’ha portata quasi alla morte.

Charlotte Casiraghi, il regalo inestimabile di Alberto di Monaco

In ogni caso, Alberto ha teso una mano a Charlotte Casiraghi offrendo la nazionalità monegasca a suo marito Dimitri. Almeno stando a quanto sostiene il magazine Voici. La concessione sarebbe un dono di ringraziamento per la nipote che è stata molto vicina allo zio e ai suoi cuginetti, Jacques e Gabriella, durante la malattia di Charlene che l’ha costretta a stare lontana dal Principato per moltissimo tempo.

Charlotte è sempre stata molto disponibile ad aiutare lo zio, presenziando con lui ad eventi pubblici e occupandosi dei gemelli che sono poco più grandi dei suoi figli. Alberto è molto grato alla sua famiglia per il sostegno che gli hanno dimostrato mentre sua moglie combatteva contro l’infezione e ha ringraziato pubblicamente le sue sorelle Carolina e Stéphanie e tutto il resto del clan, compresa Charlotte. In cambio lo zio ha voluto aiutare la nipote a rendere più stabile e disteso il rapporto col marito. Spesso i due infatti vivono separati a causa dei loro impegni e la Casiraghi non ha mai voluto rinunciare alla sua casa a Montecarlo. Ottenere la nazionalità monegasca da parte di Dimitri, significherebbe rinsaldare il legame con la moglie.