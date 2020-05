Heather Parisi contro Verissimo, clip tagliata: lo sfogo su Instagram

editato in: da

Dopo il video messaggio mandato in onda da Verissimo, Heather Parisi si è lasciata andare a un lungo sfogo e ha preso posizione sul suo profilo Instagram, con un post dove ha spiegato cosa è successo.

Nella puntata di sabato 2 maggio sono state trasmesse le interviste più belle e interessanti che la Toffanin ha condotto nel corso dell’ultima edizione, intervallate da videomessaggi di diversi artisti italiani. Così come spesso accade nei programmi televisivi, la clip di Heather Parisi – mandata durante una vecchia intervista ad Ornella Vanoni – è stata tagliata rispetto al video originale. Tuttavia la showgirl non ha gradito la scelta della redazione e ha commentato così l’accaduto:

Avrei preferito che il video fosse trasmesso nella sua versione originale vista la delicatezza degli argomenti trattati. Non è facile esprimere le proprie idee in un video di pochi minuti, e quando si cerca di farlo, ogni passaggio diventa importante, perché è preparatorio al passaggio successivo e contribuisce a costruire il messaggio che si vuole trasmettere.

Per Heather Parisi era molto importante trasmettere questo video nella sua interezza: nelle sue parole infatti era presente un messaggio di coraggio e speranza, che per lei non è arrivato in modo corretto agli spettatori a casa:

Credo sia importante che vi arrivi anche quello che è stato tolto, che è il messaggio che ho sempre cercato di dare a tutti quelli che mi hanno scritto. Ho cercato di dare conforto, coraggio e speranza e di condividere la mia esperienza che, anche se è diversa, perché riferita a un paese diverso, può aiutare a capire e a dare un filo di speranza.

Nel suo post su Instagram Heather Parisi ha riportato i passaggi che mancavano nel video trasmesso da Verissimo, e che per lei erano fondamentali per diffondere il suo messaggio:

All’inizio, a gennaio, sembrava che il peggio fosse da noi, che siamo così vicini alla Cina, poi le cose sono cambiate ed è successo quello che è successo.

La showgirl americana, che vive dal 2010 a Hong Kong insieme al marito Umberto Maria Anzolin e ai due figli più piccoli, con il suo post ha voluto sottolineare quanto sia stata fortunata (come aveva spiegato qualche tempo fa sempre su Instagram):

Anche se noi a Hong Kong non abbiamo vissuto questa esperienza, capisco le difficoltà economiche e psicologiche di chi per settimane è stato costretto a casa.

Non sono mancati i commenti di approvazione dei suoi followers, che hanno apprezzato la sincerità e la schiettezza della Parisi: “Grazie per le belle parole sincere e realistiche, un abbraccio!!”, “Ti stimo tanto. Al tuo esordio in Italia apprezzavo la tua bravura e la tua simpatia, ora il tuo pensiero”.