Verissimo, messaggio della Hunziker alla Toffanin e una confessione

Allegra, divertente e scatenata, Michelle Hunziker non ha perso il suo spirito. Lo ha dimostrato durante un videomessaggio inviato a Silvia Toffanin, mandato in onda a Verissimo, in cui ha ballato imitando Shakira e mostrandosi totalmente al naturale.

Michelle è, senza ombra di dubbio, tra le più belle presentatrici italiane. A confermarlo anche il videomessaggio inviato a Silvia Toffanin, in cui è apparsa con una chioma al naturale, senza piega, e con solo un filo di make-up:

Guardate che capelli crespi! In quarantena, e tutte le donne mi capiranno, la questione capelli è davvero una tragedia. Io sto diventando mora. E poi, la crespitudine!

La Hunziker, quindi, ha esordito con la sua solita allegria e simpatia. Ha, però, voluto anche raccontare anche come sta affrontando la sua vita quotidiana. Attualmente, sta vivendo con il marito Tomaso Trussardi e le figlie Sole, Celeste e Aurora. Michelle, inoltre, ha annunciato anche l’arrivo di un nuovo membro della famiglia: il cagnolino Odino.

Alla famiglia, si sono uniti Goffredo Cerza, fidanzato di Aurora Ramazzotti, e Sara Daniele, carissima amica di famiglia. Una convivenza di cui, probabilmente, sentirà la mancanza. Parlando al pubblico di Verissimo, infatti, la presentatrice ha ammesso:

Qui a casa Trunziker, Trussardi – Hunziker, diciamo che siamo diventati uno Stato indipendente. E adesso, lo sapete che si è aggiunto un nuovo bebè che si chiama Odino? Un nuovo arrivato, un levriero italiano. Noi siamo veramente fortunati perché possiamo chiacchierare tra di noi, ho le bambine, ho i cani, ho Tommy, Auri, Goffredo e Sara. Mi mancheranno tanto finita questa quarantena. Qua non ci annoia mai.

Michelle Hunziker, con il suo ottimismo, è riuscita a trovare un aspetto positivo di questo difficile momento per l’intero Paese:

Alla fine faccio un sacco di cose, qualcosa di positivo questo periodo ce lo lascerà. Anche il fatto di aver ritrovato tantissimo dei valori molto importanti. Nella frenesia della vita di prima, io stessa mi sono dimenticata spesso di prendermi del tempo per me e per stare con la mia famiglia.

Nonostante la gioia di poter godere del tempo con la sua famiglia, Michelle ammette di avvertire una mancanza importante. Da settimane, infatti, non vede la sua mamma. Parlando di lei ha, poi, voluto fare un importante appello al pubblico:

Mi mancano i miei amici e – ha confessato la Hunziker – mi manca la mia mamma. Ma è una donna molto forte e indipendente. È una donna positiva anche lei. Facciamo telefonate alle persone che sono sole in questo momento. Siate forti, determinati e positivi.

Spettinata e sorridente. È così che Michelle si è voluta mostrare al pubblico di Verissimo per raccontare la sua quotidianità. La Hunziker, inoltre, è riuscita a dimostrare la sua grande generosità e bontà invitando tutti a vivere con positività e a sostenere chi, in questo periodo, sta affrontando le difficoltà in solitudine