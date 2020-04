Michelle Hunziker vittima delle Iene: lo scherzo della figlia Aurora

editato in: da

Michelle Hunziker è la protagonista di uno scherzo organizzato dalle Iene con la complicità di Aurora Ramazzotti. La showgirl svizzera sta trascorrendo queste settimane nella sua casa di Bergamo con il marito Tomaso Trussardi, le due figlie Sole e Celeste, e la primogenita nata dall’amore per Eros. Con loro anche Goffredo Cerza, fidanzato di Aurora, e Sara Daniele, figlia del grande cantautore Pino e di Fabiola Sciabbarrasi.

La Hunziker ha spesso raccontato su Instagram le giornate con la famiglia allargata, fra chiacchiere, aperitivi e risate, svelando di aver trovato l’armonia. Un equilibrio rovinato dalle Iene che hanno chiesto ad Aurora di diventare complice di uno scherzo. L’obiettivo? Fingere l’esistenza di una storia fra Goffredo e Sara. Così Michelle si è ritrovata prima a consolare la figlia, sostenendo che il fidanzato non l’avrebbe mai tradita, poi a essere testimone di un tradimento, dopo aver scoperto i due insieme in camera da letto.

Alla fine tutto è terminato nel migliore dei modi e Michelle, dopo la grande paura, ha scoperto che si trattava di uno scherzo delle Iene. Qualche giorno fa la Hunziker aveva raccontato su Instagram le giornate con la sua famiglia allargata. La conduttrice aveva postato una foto in cui sorrideva insieme al marito Tomaso Trussardi, le figlie Sole e Celeste, Aurora Ramazzotti, Goffredo Cerza e Sara Daniele.

“Eccoci al completo – aveva scritto la presentatrice di Striscia la Notizia -. Questo sarà un ricordo indelebile….Siamo in quarantena dal 6 marzo qui a Bergamo tutti insieme. Ormai una famiglia allargata…Goffredo e Sara li vedo come dei miei figli acquisiti e quando tutto finirà, mi mancheranno da impazzire. Questa convivenza, questa esperienza così forte è difficile, ma ci ha uniti tanto. È nelle difficoltà, nello sconforto e nella sofferenza che si trova la vita che conta, i valori – aveva svelato Michelle – quanti nostri amici hanno perso i propri genitori…quanti amici non riescono a vedere un futuro e temono di non riprendersi con la propria azienda..quante preoccupazioni per tutti…ma una cosa è certa…abbiamo davvero capito cosa vuol dire la frase: “l’unica cosa che conta è la salute”. Ora è il nuovo mantra e ce lo ricorderemo per sempre. Vi abbraccio”.