GFVip, anticipazioni: arriva Baccini e Dayane riceverà una sorpresa

La finale del Grande Fratello Vip è sempre più vicina e nella Casa alcuni equilibri che sembravano inscalfibili sembrano essersi spezzati, mentre ne sono nati di nuovi.

Dopo la squalifica immediata di Alda D’Eusanio per le gravissime affermazioni pronunciate nei confronti di Laura Pausini e del compagno Paolo Stella, nella diretta del lunedì ci sarà da aspettarsi una dichiarazione in proposito da parte di Alfonso Signorini, con una conferma della presa di posizione della produzione e di Mediaset che si sono dissociati dalle parole della conduttrice già nelle note stampa dei giorni scorsi.

Venendo alle dinamiche tra gli inquilini rimasti, di certo in puntata ci sarà spazio per approfondire la storia d’amore tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli che procede tra alti e bassi. Negli ultimi giorni, infatti, non sono mancate le discussioni, anche accese, tra i due, uno addirittura nato a causa dei battibecchi tra la modella e l’ormai ex amico Tommaso Zorzi (che secondo alcuni, sui social, sarebbe a rischio espulsione). Quest’ultimo la scorsa settimana ha chiarito di essere rimasto deluso da alcuni comportamenti della Salemi, che avrebbe tirato in ballo a sproposito il rapporto che c’era tra loro prima della partecipazione al Grande Fratello Vip.

Pierpaolo ha espresso a Giulia un po’ di malcontento per alcuni suoi comportamenti che – a suo dire – lo starebbero allontanando dal gruppo (in particolare da Andrea Zelletta e dallo stesso Tommaso). Dal canto suo la giovane si sente sempre più sotto pressione.

Come sempre non mancheranno le emozioni, con le sorprese che il Grande Fratello riserva ai suoi concorrenti, specie ora che il peso dei giorni di reclusione si fa sentire. Dayane Mello, che ha deciso di rimanere nel reality dopo il grave lutto che l’ha colpita, sarà protagonista di una sorpresa che le farà bene al cuore in questo momento così delicato della sua vita.

Anche per Stefania Orlando ci sarà un momento del tutto inaspettato: un incontro con una persona importante della sua vita. Infine, tra i colpi di scena, il faccia a faccia tra Maria Teresa Ruta e Francesco Baccini. Quest’ultimo è atteso sulla passerella rossa di Cinecittà per chiarire la sua posizione riguardo le rivelazioni fatte dalla Ruta, che avrebbe parlato di un flirt con il cantante interrotto dall’irruzione della figlia Guenda, ancora piccola.