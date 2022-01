Michelle Hunziker, Tomaso Trussardi rompe il silenzio dopo la separazione

È stato un compleanno sotto tono per Michelle Hunziker. Reduce dall’annuncio della separazione con Tomaso Trussardi, la conduttrice ha preferito trascorrere la giornata al lavoro, tra palestra e prove di ballo, ma non ha rinunciato a godersi l’affetto di fan e amici che l’hanno sommersa di auguri, tutti prontamente ricondivisi sui social.

“Tutto questo amore mi sta commuovendo”, ha scritto Michelle in una delle storie che la ritraggono con gli occhi lucidi, seguita dallo screen con il messaggio della figlia Aurora Ramazzotti e di tante altre persone a lei vicine, tra cui Serena Autieri, con cui ha trascorso le vacanze di Natale, in quello che è stato uno dei periodi più difficili della sua vita.

Michelle Hunziker, le prime parole di Tomaso Trussardi dopo la separazione

Tra coloro che si sono spesi pubblicamente per rendere omaggio alla conduttrice c’è anche Tomaso Trussardi. L’ormai ex marito ha rotto il silenzio e parlato per la prima volta dopo l’annuncio della separazione che tanto ha fatto dispiacere i fan della coppia. L’imprenditore non ha rilasciato interviste, ma ha sfruttato il profilo Instagram di Odino, il cane che l’ex coppia aveva preso insieme, per fare gli auguri a Michelle: “Buon compleanno a una donna straordinaria“, si legge nella storia condivisa su Instagram che vede lei e il levriero in una spa.

Poche parole, ma dal significato importante. In pochi riuscirebbero a mettere da parte il proprio orgoglio e a mandare un messaggio di distensione come questo a pochi giorni dall’annuncio della fine del proprio matrimonio.

Michelle e Tomaso sono stati una coppia straordinaria e continuano a esserlo anche da separati, come esempio di civiltà, amore e rispetto per le loro figlie e per quello che sono stati insieme.

Michelle Hunziker, dopo la separazione solo amici e lavoro

Quando la vita personale prende una certa direzione, è facile che ci si concentri sul lavoro. Così sta facendo anche Michelle Hunziker, che nelle ultime settimane si è tuffata a capofitto nelle prove per il suo one woman show, quello che ha sempre sognato, e sulla sua avventura imprenditoriale con Goovi.

A breve poi tornerà dietro il bancone di Striscia la notizia al fianco di Gerry Scotti, suo grande amico che siamo certe saprà restituirle il sorriso. Sono tanti i momenti che i due hanno condiviso insieme fin dagli esordi di Michelle a Paperissima e non hanno mai nascosto il bel legame che si è venuto a creare. Erano insieme anche quando il Covid ha fatto la sua comparsa in Italia nei primi mesi e l’intero paese è finito in lockdown. Ora toccherà agli amici, giorno dopo giorno, far sentire a Michelle tutto l’amore di cui ha bisogno, anche se a 45 anni è più bella e forte che mai, pur con le sue fragilità e i suoi momenti difficili.

Perché in fondo c’è una cosa che la caratterizza e che ha sempre insegnato a tutti: saper ridere in ogni occasione, anche quando le cose non vanno come si vorrebbe. E il sorriso di Michelle è di quelli contagiosi, lo sappiamo bene.