Michelle Hunziker, primo compleanno senza Tomaso Trussardi dopo 10 anni

Michelle Hunziker lascia Trussardi e si consola con Armani

Michelle Hunziker compie 45 anni, è nata infatti il 24 gennaio 1977. Ma questo per lei sarà un compleanno triste, quantomeno sottotono dato che è il primo dopo 10 anni che festeggia senza Tomaso Trussardi.

Michelle Hunziker fa 45 anni ma Tomaso Trussardi non c’è più

Infatti, dopo 10 anni di matrimonio Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi si sono separati. I due hanno comunicato la notizia attraverso l’Ansa per evitare inutili pettegolezzi, spiegando che le loro strade si sono divise ma che si lasciano “d’amore e d’accordo” per il bene delle loro figlie ancora piccole, Sole e Celeste. E pensare che ancora un anno fa si parlava di terza gravidanza.

Michelle Hunziker, l’amore di Aurora Ramazzotti

Anche se Tomaso Trussardi non c’è, per i suoi 45 anni Michelle Hunziker è circondata da tanto affetto che condivide nelle Storie di Instagram. A cominciare da sua figlia maggiore, Aurora Ramazzotti che pubblica sul suo profilo una foto dolcissima e divertente, con quella carica di energia che le contraddistingue: “Auguri alla mia super mami bella. I love you to the moon”.

Michelle replica: “Tutto questo amore mi sta commuovendo”… Con tanto di cuoricino e selfie con visino triste o appunto commosso. Poi arrivano gli auguri degli amici di sempre, dei colleghi di Striscia la Notizia e di Iron Dame. Insomma, anche se la Hunziker si è lasciata con Trussardi non è certo sola. E se il suo 45esimo compleanno trascorrerà senza feste glamour – anche in considerazione della situazione generale con la pandemia – la bella Michelle avrà molte spalle su cui consolarsi.

Michelle Hunziker, Eros Ramazzotti fa chiarezza

Nel frattempo la cronaca mondana si sbizzarrisce sui motivi che hanno portato alla fine del matrimonio tra la presentatrice e lo stilista. Si è perfino vociferato di un ritorno di fiamma tra la la Hunziker ed Eros Ramazzotti, complice una foto di loro due insieme in occasione del compleanno di Aurora.

Dato che i rumors si sono fatti insistenti e Michelle non ha commentato, è intervenuto direttamente Eros per fare chiarezza e per confermare che attualmente non ha nessuna storia: “Non sono fidanzato. Sono libero”. Per altro anche Ramazzotti ha affrontato un secondo divorzio, dopo quello dalla Hunziker, nel 2019 quando è naufragato il matrimonio con Marica Pellegrinelli, durato solo 5 anni.

Michelle Hunziker, la svolta

Dal canto suo, Michelle ora è molto concentrata sul lavoro. Infatti, sta preparando un one woman show che andrà in onda tra febbraio e marzo 2022 su Canale 5. Pare che tra gli ospiti ci sarà anche Maria De Filippi. E i suoi look saranno firmati Armani, come ha lasciato intendere su Instagram.