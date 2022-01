Oroscopo di Michelle Hunziker, le caratteristiche dell’Acquario

Michelle Hunziker è nata nel Canton Ticino, a Sorengo (Lugano), il 24 gennaio 1977, sotto il segno zodiacale dell’Acquario. La showgirl e conduttrice svizzera riflette appieno le caratteristiche di questo segno dallo spirito libero e tollerante, proiettato sempre verso il domani.

Oroscopo: le caratteristiche dell’Acquario

L’Acquario (21 Gennaio – 18 Febbraio) è un segno zodiacale dinamico, concreto e decisionista, che guarda al futuro e sa essere innovativo.

Secondo Virgilio Oroscopo i nati in questo periodo dell’anno “vivono” dentro il progresso e sono sempre un passo avanti.

In amore l’Acquario è individualista e non ama la coppia tradizionale. Tende a sottrarsi alla gelosia e a chi cerca rapporti in esclusiva. Ama la libertà, non vuole legami, ma l tempo stesso apprezza le gioie che può regalare l’amore. Malizioso e brillante, è un grande seduttore e di natura infedele.

Nel lavoro ha buona manualità e grande inventiva. Gli viene spesso riconosciuta un’ottima capacità organizzative, soprattutto nella gestione del proprio tempo. Riesce al meglio nelle attività creative, mentre ha difficoltà ad assoggettarsi a orari schematici.

Nel tempo libero adora vivere al meglio la vita mondana, perché è curioso, anche se si tiene lontano dai pettegolezzi. Apprezza tutti gli sport, ma è poco competitivo. Ama i viaggi, considerandoli come un’occasione per ampliare i propri orizzonti interiori.

Michelle Hunziker, nata sotto il segno dell’Acquario

Da bravo Acquario, Michelle Hunziker ha saputo costruirsi una solida carriera nel mondo dello spettacolo, puntando sui suoi numerosi talenti. Non solo conduttrice, la mamma di Aurora Ramazzotti sa anche cantare, ballare e recitare. Se durante la settimana Michelle si concentra al massimo sul lavoro, nei suoi giorni liberi ama passare il tempo con la famiglia e fare sport.

Sempre in movimento, la Hunziker riflette appieno le particolarità dell’Acquario, un segno costantemente a caccia di nuove emozioni. Pratica arrampicata e adora sciare, se la cava pure nel nuoto e ha creato un suo programma personalizzato di allenamento.

In amore Michelle rappresenta appieno l’Acquario: un segno libero, ma a caccia di emozioni forti e comprensione. Ha vissuto una lunga storia d’amore con Eros Ramazzotti da cui è nata la primogenita Aurora. Dopo la separazione dal cantante, la Hunziker è rimasta per molto tempo single. Si è innamorata in seguito di Tomaso Trussardi, conosciuto diversi anni prima, quando lei aveva 35 anni e lui 29.

All’epoca la conduttrice non aveva considerato possibile una love story con Tomaso, proprio per via della differenza d’età. Oggi non potrebbero essere più felici. Trussardi è riuscito a spezzare la naturale diffidenza dell’Acquario-Michelle, rubandole il cuore. La coppia si è sposata il 10 ottobre 2014 e ha avuto due figlie: Sole e Celeste.

Con costanza e determinazione, Michelle ha saputo costruirsi un futuro bellissimo. Ha ricucito i rapporti con l’ex Eros per amore di Aurora e può contare su una grande famiglia che l’ha supportata nella sfida più grande. La Hunziker infatti, perennemente a caccia di sfide, ha iniziato un nuovo percorso come imprenditrice, creando una azienda con prodotti bio per la bellezza di tutti.