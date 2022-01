Michelle Hunziker volta pagina: cosa sappiamo del suo nuovo show

Michelle e Tomaso: la loro lunga storia d’amore in foto

Un periodo pieno di cambiamenti per Michelle Hunziker, sia per quanto riguarda la vita privata e sia per ciò che riguarda la sfera lavorativa. A piccoli passi, sempre più grandi mano a mano, la showgirl e conduttrice ha saputo guadagnarsi un posto nel cuore del pubblico che l’ha premiata per le sue conduzioni. Adesso sembra essere pronta per fare quel salto importante che la porterebbe a segnare l’apice della sua carriera in televisione: scopriamo insieme tutto ciò che sappiamo del suo nuovo show su Canale 5.

Michelle Hunziker, la svolta televisiva importante

Per Michelle Hunziker sembra essere arrivato il momento che tanto aveva sognato per la sua carriera e, casualità, potrebbe arrivare in un periodo delicato per la sua vita privata.

A quanto pare, infatti, per la bellissima conduttrice ci sarebbe un one woman show tutto suo ad attenderla. Uno show da protagonista che dovrebbe andare in onda tra febbraio e marzo 2022 su Canale 5, e che sembra proprio essere il suo sogno più grande lavorativamente parlando. Strutturato in due puntate e ancora senza un nome definitivo, come ogni show che si rispetti avrà i suoi ospiti; secondo alcune indiscrezioni arrivate da TvBlog, Michelle Hunziker potrebbe essere riuscita ad accaparrarsi la presenza della regina degli ascolti in TV, Maria De Filippi.

Niente di certo ancora, ma non sarebbe ovviamente impossibile. Le due conduttrici, infatti, hanno uno storico insieme sul piccolo schermo: nel 2015 si sono ritrovate dietro lo stesso tavolo del tg satirico Striscia La Notizia, mentre nel 2019 avevano condiviso il palco del programma Amici celebrities, il talent show in cui a esibirsi erano personaggi noti al grande pubblico. Non è impossibile da credere, dunque, che Maria De Filippi possa aver accettato l’invito della Hunziker, e potrebbero regalarci insieme dei grandi momenti televisivi.

Michelle Hunziker, con il nuovo show volta pagina

Un periodo sicuramente delicato, questo, per Michelle Hunziker. Nelle ultime ore, infatti, è arrivata la notizia della fine del suo matrimonio con Tomaso Trussardi.

Dopo una relazione durata dieci anni, hanno deciso insieme di continuare le loro vite in modo separato, impegnandosi, però, a seguire insieme e sempre con amore la crescita delle loro bambine. La notizia sulla separazione è arrivata proprio da loro attraverso una nota Ansa: “Dopo 10 anni insieme, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita. Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine. La nostra separazione rimarrà un percorso comune e privato. Non seguiranno ulteriori commenti nel rispetto della privacy della nostra famiglia. Michelle e Tomaso”.

Una scelta decisamente condivisibile, quella di non alimentare ulteriormente le voci dando in prima persona una notizia in ogni modo triste, perché segna la fine di un amore, ma piena sicuramente di rispetto per la loro privacy e per la loro famiglia che insieme hanno costruito negli anni passati insieme.

Per Michelle, quindi, questo potrebbe essere il momento di voltare pagina anche lavorativamente parlando: il suo nuovo show sarà un nuovo inizio e non c’è inizio migliore di un programma in prime time tutto per sé, soprattutto se affiancata da nomi importanti come quello di Maria De Filippi.