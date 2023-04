Nonna Michelle Hunziker cambia idea, come vuole essere chiamata

Fonte: Getty Images Da Demi a Michelle: le nonne vip più belle dello show biz

Michelle Hunziker nonna felice e innamorata: la nascita del primo nipotino Cesare, il figlio di Aurora Ramazzotti, l’ha emozionata profondamente come lei stessa non ha esitato a raccontare attraverso i social. Ma non mancano le battute, del resto la conduttrice ci ha abituati alla sua proverbiale ironia, che ha usato anche in occasione di una visita al nipotino. E a corredo di un dolce scatto ha spiegato di aver cambiato idea sul come vuole essere chiamata adesso.

Michelle Hunziker nonna, come vuole essere chiamata

In questi mesi di attesa, l’emozione di Michelle Hunziker era palpabile: comprensibilmente, infatti, diventare nonna per la prima volta è un ricordo che porterà per sempre nel cuore. Aurora Ramazzotti da pochi giorni è diventata mamma di Cesare, nato in una clinica in Svizzera, motivo per cui la conduttrice è partita di domenica per andare a trovarli. E ha raccontato qualcosa nelle storie Instagram: a partire da un po’ di attesa che si concludesse una manifestazione, fino a un emozionante scatto quando Michelle è riuscita a raggiungere la famiglia.

Con lei mamma Ineke, che per il piccolo Cesare è la bisnonna. Ed è proprio a corredo di una dolcissima foto, che la ritrae con in braccio il bebè, che Michelle ha scritto: “Facciamo così: la Ineke è ancora la nonna di tutti e io sarò mamma al cubo! Va bene?”, parole alle quali ha aggiunto le emoji della risata e del cuore, oltre al tag ai neo genitori Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza.

Una battuta, in perfetto “stile Hunziker”, che con la sua proverbiale ironia riesce sempre a trovare il lato divertente delle cose. Perché diventare nonna per lei è un sogno che si avvera, come ha spiegato in una recente intervista rilasciata a Corriere della Sera: “Non mi fa impressione – aveva detto -, anzi ho rotto tanto le scatole a mia figlia in questo senso. È stranissimo se penso al bambino che sta per arrivare, ho solo 19 anni in più di Auri, sto vivendo la sua gravidanza con un’intensità incredibile, come una quarta maternità, io ho ancora due bambine piccole da crescere, avrò una casa piena di bambini… Sono fiera di poter essere una nonna così giovane perché posso far casino con mio nipote: lo porterò a sciare, a fare sport, ho ancora tanta energia”.

Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, la reazione dei nonni alla nascita di Cesare

Ci sono giorni speciali, il cui ricordo resta nel cuore. E la nascita del primo figlio di Aurora Ramazzotti e di Goffredo Cerza è stato uno di quelli: per tutte le persone che vogliono bene alla coppia e per i loro fan.

Senza dubbio è stato indimenticabile per nonna Michelle Hunziker che, uscita la notizia, su Instagram ha scritto: “Con la nascita delle mie figlie oggi per me è stato il più bel giorno della mia vita. Benvenuto Cesare”, parole che non celavano la grande gioia per l’arrivo del primo nipotino. E, tra i commenti, non poteva mancare anche quello di Eros Ramazzotti: “La vita è meravigliosa nonostante tutto. Benvenuto Cesare, il mondo è nelle tue mani”. Parole che sono lo specchio di una gioia infinita e di un amore immenso.

Michelle Hunziker e Gerry Scotti, Striscia la Notizia condotta da due nonni

E mentre gioisce per la nascita del suo primo nipotino, Michelle Hunziker è pronta a tornare al lavoro. Infatti da lunedì 3 aprile sarà dietro al bancone di Striscia la Notizia e, insieme a Gerry Scotti, formerà la prima coppia di nonni a condurre il tg satirico. Si tratta dell’ottava volta insieme: l’esordio come duo è avvenuto nella stagione 2015-2016 e sono a quota 276 puntante. I numeri delle loro partecipazioni singole sono importanti: Michelle ha all’attivo 1269 puntate, Gerry arriverà a 500 sabato 8 aprile. Un tandem molto amato e, per la prima volta, due nonni alla conduzione di Striscia.