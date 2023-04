Michelle Hunziker, vince con la semplicità: il look bon ton che sta bene a tutte

Fonte: Getty Images Da Demi a Michelle: le nonne vip più belle dello show biz

È tornata in televisione dietro il bancone di Striscia la Notizia ed è ritornata anche a far parlare di sé per i suoi look strepitosi: Michelle Hunziker è sempre divina, ma lo è ancora di più quando si mostra con outfit che stanno bene a tutte, come quello bon ton scelto per una puntata del tg satirico. E la conduttrice vince con la semplicità, perché ci dimostra che non ha bisogno di essere audace o di stupire per risultare sempre (e comunque) bellissima.

Michelle Hunziker, la semplicità del look bon ton che sta bene a tutte

L’abbiamo vista sfoggiare ogni tipo di outfit, dimostrando di stare bene con ogni cosa che indossa, ma è con la semplicità di un look bon ton che ci dimostra il vero fascino e che ci regala un’inspo che sta bene a tutte. Michelle Hunziker ha condiviso su Instagram due scatti in cui la si vede indossare un completo che possiamo indossare tutte. Si tratta di una camicia morbida, inserita all’interno di un pantalone dal taglio elegante, a chiusura una cintura sottile. Lei ha optato per un bianco latte e un rosa salmone, ma i colori possono essere scelti in base a quelli che maggiormente risaltano il proprio aspetto.

Un look decisamente chic, attento all’ultima moda e che mette in risalto la sua naturale bellezza. A completare il tutto un trucco leggero, che rispecchia lo stile dell’outfit e che mette in evidenza lo sguardo profondo della conduttrice.

E poi il suo ormai immancabile caschetto, un long bob all’ultima moda come molti hair look delle celeb insegnano. Infatti, tante donne dello spettacolo hanno optato per un taglio più corto e sbarazzino: da Chiara Ferragni, a Miriam Leone, senza dimenticare Vanessa Incontrada, sono tante le star che hanno ceduto al caschetto.

E Michelle, nonna da poco e sempre stupenda, lo ha sfoggiato con la riga da una parte e acconciato in un mosso leggero che regala un pizzico di grinta all’outfit. Il suo ritorno a Striscia la Notizia, quindi, è all’insegna di look memorabili, conditi dal suo sorriso e dall’affiatamento con Gerry Scotti.

Michelle Hunziker, i suoi look memorabili a Striscia la Notizia

Michelle Hunziker è una veterana di Striscia la Notizia, basti pensare che – prima del suo recente ritorno al timone del tg satirico insieme a Gerry Scotti – aveva all’attivo ben 1269 puntate (che chiaramente sono aumentate). E nel corso del tempo ha sfoggiato dei look davvero memorabili.

Tra i più belli non si può non citare l’abito bianco che ricordava il famoso vestito di Marilyn Monroe nel film Quando la moglie è in vacanza: un outfit ad alto tasso di seduzione che lei ha indossato alla perfezione. Oppure quando si è mostrata in una versione 2.0 delle pin up, con bustino e gonna fasciante in denim. E ancora il look dalle vibes anni Settanta composto da top cut out, e monospalla, color ciliegia abbinato a pantaloni in raso azzurri.

Una cosa è certa a Michelle piace sperimentare nel look e usare gli abiti come uno dei tanti mezzi per farlo. Il risultato è che la conduttrice fa emergere le sue tante anime: da quella più grintosa a quella bon ton. Ed è sempre spettacolare.