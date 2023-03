“Michelle Impossible”, Hunziker e Belen svelano la lista dei loro segreti. E si emozionano

Una vera e propria celebrazione dell’amicizia, anche quella al femminile. A Michelle Impossible and Friends è andata in scena la sorellanza. E non solo nel bellissimo ed emozionante confronto tra Belen e Michelle, che hanno rivelato i loro segreti, ma anche nel vedere Serena Autieri, Nina Zilli e la conduttrice ballare sensuali sulle note di Vous le vous coucher avec moi di Moulin Rouge.

Michelle Impossible, il confronto tra Hunziker e Belen sui loro segreti

Un dialogo a confronto, che ha messo faccia a faccia Michelle Hunziker e Belen che si sono raccontate, una leggendo pagine del diario dell’altra. Segreti, momenti del loro percorso di vita, di un passato che è stato segnato anche da difficoltà, come loro stesse hanno raccontato.

Michelle e Belen, bellissime, sono partite da loro bambine per arrivare a quelle due ragazze giunte a Milano per inseguire il proprio sogno. Fino ai momenti più duri. Gli aborti, gli amori che finiscono, le parole che feriscono. Con un messaggio anche per noi: rivendicare tutto ciò che è stato fatto, se ci ha permesso di arrivare dove siamo oggi.

Michelle Impossible, cosa hanno raccontato Belen e Hunziker

A Michelle Impossible è andata in scena l’amicizia, la sorrellanza, con Belen e la padrona di casa che si sono scambiate il diario e hanno iniziato a leggere.

È partita per prima la showgirl argentina con i ricordi di Michelle: “16 ottobre, Berna. Mi sono trasferita nella Svizzera tedesca, non ho amici e non conosco la lingua. I compagni di classe mi picchiano e mi prendono in giro: mi chiamano spaghettifresser (vuol dire terrona in svizzero, ha detto poi Michelle)”.

“7 dicembre, Buenos Aires. Anche oggi devo mettermi un paio di pantaloni sopra l’altro – ha letto la conduttrice dal diario di Belen – perché a scuola dicono che le mie gambe sembrano degli spaghetti”.

E poi Michelle che ricorda il papà che le faceva tagliare i capelli e lei che così si sentiva un maschio. E ancora la showgirl argentina che, sul suo diario, ha scritto di quando a 12 anni si sentiva diversa dalle altre e metteva i cerotti sui capezzoli per evitare che i compagni di classe le dessero fastidio.

Belen a Milano clandestina da tre anni e pagata “solo in nero”, Michelle nella stessa città che deve tornare a scuola a 17 anni perché non ha i documenti e non le riconoscono il diploma.

Un continuo dialogo tra le due che hanno ricordato il loro passato. Comprese le prime trasmissioni. Belen ha riportato alla memoria la conduzione del primo programma e il timore che le persone in sala pensassero solo al video “che quello ******* ha messo online stamattina”.

La solitudine di Michelle, il dolore dell’aborto per Belen: “Non c’è più il battito e il sangue ti si gela è successo di nuovo il dolore è enorme, ma ho ancora voglia di riprovarci”. Michelle che racconta la nascita della terza figlia e del pensiero che corre a quel medico “Che quando avevo 16 anni mi disse che per la scelta che avevo fatto non avrei mai potuto avere figli”. E poi l’amore, il giudizio degli altri, quel sorriso “arma per proteggere le persone che amo”.

Il senso di questo raccontarsi lo hanno spiegato alla fine: “Le vostre vite, le nostre vite, sono il risultato di tutte le cose che ci sono successe. Delle cose che riempono il cuore di gioia e di quelle che fanno stare male come dei cani”, ha spiegato Michelle.

Alla quale ha fatto eco Belen: “Sono anni che noi siamo riuscite a scegliere la nostra libertà e finalmente ignoriamo i giudizi che possono fare tanto male e penso che questo lo avete vissuto un po’ tutti. Abbiamo sbagliato? – ha chiesto la showgirl argentina – Certo che abbiamo sbagliato e anche di parecchio. Abbiamo fatto delle cose giuste? Eccome se le abbiamo fatte. Ma la vita è questa: e va bene così. Voi siete quello che siete grazie a tutto ciò, grazie a tutto questo, grazie alla somma di tutte queste parti”. “E quindi sentitevi libere di sorridere ripensando al vostro percorso”, ha concluso Michelle.

Belen e Michelle sono grandi amiche e non hanno nascosto l’emozione, hanno cantato e alla fine si sono lasciate andare a un lungo abbraccio. Una in total black e l’altra in total white erano bellissime e hanno tirato fuori la parte più vera ed intima di loro stesse, mostrando come dietro la loro forza si nasconda anche la fragilità.

Michelle Impossible, la celebrazione dell’amicizia (anche al femminile)

Amici: sul palco di Michelle Impossibile passano tantissimi amici. Li abbiamo visti nella prima puntata dello show, basti pensare alla reunion di famiglia con Eros e Aurora o al dialogo con Loredana Bertè, ma anche nella seconda.

Dopo Il Volo e Claudio Bisio, è stata la volta di uno stacco musicale con la padrona di casa che si è esibita insieme a Serena Autieri e Nina Zilli sulle note di Vous le vous coucher avec moi di Moulin Rouge. Un breve show che ha fatto emergere un grandissimo affiatamento e tanto divertimento. Indizi chiari di una grande amicizia.

E anche questa puntata del one woman show di Michelle Hunziker ha regalato risate, momenti di grande spettacolo ed emozioni. In attesa del terzo e ultimo appuntamento con il programma.