“Michelle Impossible”, Loredana Bertè: “Sono stata massacrata di botte”

È andata in scena la prima puntata di Michelle Impossible & Friends, uno vero e proprio spettacolo che ha visto alternarsi sul palco grandi artisti. Tra i momenti più emozionanti quello dedicato a tutte le donne vittime di violenza. Uno spazio che ha visto dialogare Michelle Hunziker e Loredana Bertè, la cantante ha voluto raccontare anche la sua esperienza personale ricordando quando, da giovanissima, è stata “massacrata di botte”.

Uno spazio importante e toccante in cui le due hanno anche fatto un elenco di storie di donne vittime di violenza.

Michelle Impossible, la testimonianza di Loredana Bertè contro la violenza sulle donne

Un paio di stivaletti rossi, lo studio con le luci basse, Loredana Bertè e Michelle Hunziker sedute una di fronte all’altra. Per un momento importante, per entrambe, quello contro la violenza sulle donne.

A prendere la parola per prima è stata proprio la padrona di casa. Michelle ha detto: “Noi abbiamo dato entrambe tanto la voce alla violenza contro le donne. Tu lo stai facendo tutti i giorni, in ogni modo, ma non è mai abbastanza perché ancora oggi purtroppo le donne muoiono in attesa di giudizio, per mano di un uomo spesso. C’è ancora tanto da fare”.

Loredana poi ha preso la parola e ha detto: “Anch’io sono stata vittima di questa violenza – ha ricordato – non avevo neanche 16 anni, sono stata massacrata di botte e presa a calci e praticamente andata all’ospedale per un mese”.

Poi la cantante ha aggiunto: “C’è un metodo che usano gli uomini, che sono degli insulti praticamente, verbali e psicologici”. Michelle a questo punto ha aggiunto: “Queste violenze rimangono come una cicatrice”. “Sì – ha ammesso Loredana Bertè – sono violenze, esatto, ti entrano dentro e ti lacerano proprio l’anima”.

Un momento importante, dedicato a mettere in luce un problema che deve toccare tutti noi. “E le donne che denunciano delle violenze sono già coraggiose – ha aggiunto la conduttrice – ma spesso, purtroppo appunto in attesa di essere protette, vivono questa paura di essere sole e dimenticate”.

Loro, però, non le hanno dimenticate e hanno dato voce ad alcune storie raccontando eventi, facendo i nomi, specificando anche l’età. Per ricordare cosa non è l’amore, cosa non si deve accettare. A suggellare la conclusione di questo momento profondo un lungo abbraccio accompagnato dall’applauso del pubblico.

Michelle Impossible, come è andata la prima serata dello show

Tante emozioni, risate e riflessioni: la prima puntata di Michelle Impossible & Friends si è chiusa con un bilancio più che positivo.

Michelle è stata la perfetta padrona di casa, accompagnata da due spalle comiche che hanno saputo donale la giusta leggerezza allo show: Katia Follesa e Mago Forest.

Che sarebbe stato uno spettacolo in grado di far ridere ma anche commuovere è stato chiaro sin dall’inizio infatti, dopo le prime battute, sul palco è salito Eros Ramazzotti che ha incantato il pubblico con alcuni dei suoi brani più belli. Ma il momento più emozionante è stata, senza dubbio, la reunion familiare: Aurora, raggiante con il suo pancione, ha cantato con il papà alcuni brani di Lucio Battisti. Vederli duettare insieme ha suscitato anche la commozione di Michelle.

Tanta musica, molti momenti divertenti e qualche lacrima di commozione: la seconda edizione di Michelle Impossible & Friends non ha deluso le aspettative dimostrando che il format è vincente.